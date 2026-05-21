Санэпидтребования к санитарно-защитным зонам: внесены изменения

Приказом и.о. министра здравоохранения от 15 мая 2026 года внесены изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Для действующих объектов ввиду исторически сложившейся застройки допускается уменьшение размеров СЗЗ, в соответствии с пунктом 26 Санитарных правил.

Размеры санитарно-защитной зоны для объектов, не включенных в приложение 1, устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

Указывается, что при документально подтвержденном отсутствии вредного влияния на здоровье населения допускается устанавливать СЗЗ расчетным методом для новых производств (в рамках инвестиционных проектов), расположенных на действующих промышленных площадках, при условии соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ, с учетом новых или изменения параметров существующих источников загрязнения атмосферы.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

С даты ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение годичного цикла исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического или биологического воздействия на атмосферный воздух.

Правила дополнены пунктом следующего содержания:

На основании экспертного заключения вневедомственной экспертизы проекта строительства заказчиком передаются координаты об установленных размерах СЗЗ (по восьми румбам в системе координат) в местный исполнительный орган для нанесения данных на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных, в соответствии с законодательством РК в сфере геодезии, картографии и пространственных данных (Геопортал).

На основании санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию по установлению СЗЗ для действующих объектов или ее изменения разработчиком проекта координаты об установленных размерах СЗЗ (по восьми румбам в системе координат) передаются в местный исполнительный орган для нанесения данных на Геопортале.

Местные исполнительные органы в течение пяти рабочих дней после получения координат обеспечивают формирование, сбор, хранение и актуализацию пространственных данных об установленных и измененных СЗЗ на Геопортале для последующего опубликования на публичной кадастровой карте единого государственного кадастра недвижимости и внесения в государственный земельный кадастр.

Предусмотрено, что СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

В случае несовпадения размера СЗЗ и полученной на основании оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру СЗЗ принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для жизни и здоровья населения.

Для групп объектов одного субъекта, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел), устанавливается единый размер СЗЗ от границы территории (промышленной площадки) объекта с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел). Оценка риска для жизни и здоровья населения проводится для групп объектов, в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Также говорится, что для объектов, входящих в состав территориального промышленного комплекса (промышленного узла), допускается устанавливать размер СЗЗ индивидуально для каждого объекта, а размер СЗЗ всей территории (промышленной площадки) объекта (субъекта) принимается по максимальному размеру СЗЗ.

В границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности допускается размещение объектов по производству лекарственных средств или лекарственных форм, объектов пищевых отраслей промышленности, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических объектов, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды при условии отсутствия взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.