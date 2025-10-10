Сооплата бесплатных лекарственных средств: утверждены правила

Приказом и.о. министра здравоохранения от 3 октября 2025 года внесены изменения в правила осуществления сооплаты, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Cооплата лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется при бесплатном или льготном амбулаторном обеспечении лекарственными средствами или медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Пациентам или их законным представителям при обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями предоставляется право выбора одного из следующих способов:

бесплатное обеспечение лекарственными средствами или медицинскими изделиями через аптечные пункты в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, а также через передвижные аптечные пункты, функционирующие в сельских населенных пунктах;

обеспечение лекарственными средствами или медицинскими изделиями с применением сооплаты через субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, имеющих договор с фондом.

Медицинские работники при выписке рецепта в ИСЛО получают согласие пациента или его законного представителя на выбор способа сооплаты.

Обеспечение пациента или его законного представителя лекарственным средством или медицинским изделием осуществляется по международным непатентованным наименованиям с учетом лекарственной формы и дозировки посредством сканирования электронного рецепта (QR-кода), предъявляемого через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении "электронного правительства" или мобильные приложении ИСС, либо интернет-ресурса ИСС, имеющих функционал электронных рецептов и интегрированных с ИСЛО.

Информационная система сооплаты обеспечивает:

передачу информации в мобильное приложение "электронного правительства" или в мобильное приложение ИСС, интернет-ресурсы ИСС, имеющие функционал электронных рецептов и интегрированных с ИСЛО, об аптеках, участвующих в сооплате, наличии в них лекарственных средств или медицинских изделий с указанием их стоимости и размера доплаты в рамках сооплаты;

заключение договора сооплаты;

формирование, согласование либо отклонение сводного реестра обеспеченных рецептов субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий или консорциумом;

формирование и согласование акта оплаты фармацевтических услуг субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий или консорциумом по форме;

автоматизированную передачу данных в ИСЛО об обеспечении рецепта по факту выдачи пациенту лекарственного средства или медицинского изделия, с указанием даты отпуска и реквизитов чека контрольно-кассовой машины, подтверждающего факт отпуска и статуса кода маркировки отпущенного лекарственного средства или медицинского изделия.

Консорциум или субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий подают в фонд заявку на заключение договора сооплаты.

Фонд рассматривает представленную заявку в срок не более пяти рабочих дней. В случае соответствия критериям фонд заключает договор с субъектом в сфере обращения лекарств и медицинских изделий или консорциумом, от имени которого выступает официальный представитель консорциума.

Фонд оплачивает фармацевтические услуги в рамках сооплаты субъектам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий или официальному представителю консорциума за фактически оказанные фармацевтические услуги за счет бюджетных средств и активов фонда на основании договора сооплаты.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2025 года.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило о запуске нового механизма амбулаторного лекарственного обеспечения – сооплату за лекарства. Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение – получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности.