#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
Право

Действия при ЧС на важных объектах: внесены изменения

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:39 Фото: pexels
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 19 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в Инструкцию по содержанию и объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

В частности, инструкция дополнена пунктом, в котором говорится, что размеры зон радиоактивного загрязнения при запроектной аварии на атомной станции определяются в соответствии с требованиями национального стандарта РК "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки радиационной обстановки при запроектной аварии на атомной стации."

Также уточняется, что вновь строящиеся тяговые подстанции располагаются за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. На тяговых подстанциях, оборудуемых устройствами автоматики и телемеханики, предусматривают возможность перевода их на местное управление с обеспечением связью с запасными пунктами управления регионального центра управления движением поездов и инфраструктурой.

Указывается, что АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и его региональные центры управления движением поездов и инфраструктурой обеспечиваются запасными пунктами управления, размещаемые вне зон возможного катастрофического затопления.

Для оперативного состава работников Национальной компании "Қазақстан темір жолы" и его филиалов, а также дежурного персонала железнодорожных станций, отнесенных к особо важной категории по гражданской обороне, остающегося в местах постоянной дислокации, предусматриваются защитные сооружения гражданской обороны.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб
16:08, 02 сентября 2025
Применение воинских частей гражданской обороны: внесены изменения
Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные
10:17, 15 января 2026
Правила пожарной безопасности: внесены изменения
Пункт управления в авто МЧС
15:13, 28 августа 2025
Использование объектов гражданской обороны: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские таеквондисты гарантированно выиграли ещё две медали чемпионата Азии
10:43, Сегодня
Казахстанские таеквондисты гарантированно выиграли ещё две медали чемпионата Азии
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
10:20, Сегодня
Казахстанские спортсмены завоевали две медали на престижном турнире по велоспорту на треке
Проигравший на ОИ-2016 Елеусинову узбекский боксёр Гиясов сразится за полноценный титул
10:14, Сегодня
Проигравший на ОИ-2016 Елеусинову узбекский боксёр Гиясов сразится за полноценный титул
Хабиб Нурмагомедов
10:11, Сегодня
Александр Усик называл Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: