Действия при ЧС на важных объектах: внесены изменения

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 19 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в Инструкцию по содержанию и объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

В частности, инструкция дополнена пунктом, в котором говорится, что размеры зон радиоактивного загрязнения при запроектной аварии на атомной станции определяются в соответствии с требованиями национального стандарта РК "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки радиационной обстановки при запроектной аварии на атомной стации."

Также уточняется, что вновь строящиеся тяговые подстанции располагаются за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. На тяговых подстанциях, оборудуемых устройствами автоматики и телемеханики, предусматривают возможность перевода их на местное управление с обеспечением связью с запасными пунктами управления регионального центра управления движением поездов и инфраструктурой.

Указывается, что АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и его региональные центры управления движением поездов и инфраструктурой обеспечиваются запасными пунктами управления, размещаемые вне зон возможного катастрофического затопления.

Для оперативного состава работников Национальной компании "Қазақстан темір жолы" и его филиалов, а также дежурного персонала железнодорожных станций, отнесенных к особо важной категории по гражданской обороне, остающегося в местах постоянной дислокации, предусматриваются защитные сооружения гражданской обороны.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2026 года.