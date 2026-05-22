Право

Обновлены правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков

Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 18 мая 2026 года утвердил в новой редакции Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Государственную услугу по выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков оказывают местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов, городов областного значения.

Юридические лица – застройщик и уполномоченная компания – для получения государственной услуги направляют через веб-портал "цифрового правительства" или цифровой объект системы заявку, удостоверенную ЭЦП с приложением документов.

Какие документы потребуются:

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

  • заявка о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков, удостоверенная ЭЦП услугополучателя;
  • сведения о многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов (наименование, местоположение, квартирограмма и технические характеристики);
  • электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов и комплексов индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности не менее двух лет общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах (в случае отсутствия сведений в государственной цифровой системе);
  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной цифровой системе);
  • электронная копия проектно-сметной документации проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы (в случае отсутствия сведений в государственной цифровой системе);
  • электронная копия кредитного договора банковского займа между банком второго уровня и уполномоченной компанией;
  • электронная копия справки о наличии ссудной задолженности на сумму, предусмотренную проектно-сметной документацией проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, за вычетом стоимости незавершенного строительства.

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

  • заявка о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;
  • сведения о многоквартирном жилом доме (наименование, местоположение, квартирограмма и технические характеристики);
  • электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, в течение последних трех лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирного жилого дома общей площадью не менее тридцати шести тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика (в случае отсутствия сведений в государственной цифровой системе);
  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной цифровой системе);
  • электронная копия проектно-сметной документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы (в случае отсутствия сведений в государственной цифровой системе);
  • электронная копия отчета инжиниринговой компании о наличие завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;
  • электронная копия договора с инжиниринговой компанией.

Сведения о документе уведомления о начале строительно-монтажных работ услугодатель получает из соответствующей государственной цифровой системы через шлюз "цифрового правительства".

Услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявки для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Система осуществляет регистрацию заявки в день ее поступления.

Срок оказания государственной услуги составляет 8 рабочих дней.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявки и представленных документов проверяет их полноту.

По результатам рассмотрения заявки с документами услугодатель подписывает, а система автоматически формирует и направляет услугополучателю в "личный кабинет" результат оказания государственной услуги – выдачу разрешения на привлечение денег дольщиков либо мотивированный ответ об отказе.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.
  • отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При положительном рассмотрении заявки и выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков в системе автоматически регистрируется объект строительства для дальнейшей постановки на учет договоров о долевом участии в жилищном строительстве.

Также говорится, что услугодатель обеспечивает передачу документов в государственную цифровую систему разрешений и уведомлений.

Кроме того, услугодатель обеспечивает в режиме реального времени наполнение и сохранение всех необходимых исторических данных о результатах оказания государственной услуги в государственном цифровом реестре разрешений и уведомлений.

Правила, кроме прочего, определяют порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя.

Приказ вводится в действие с 21 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане обновили порядок ведения государственного банка проектов строительства и предоставления типовых проектов.

Элина Черногрицкая
