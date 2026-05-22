Обновлен перечень видов спорта, финансируемых за счет бюджета
Министр туризма и спорта приказом от 15 мая 2026 года внес изменения в Перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень видов спорта высших достижений изложен в новой редакции.
В него вошли 67 видов спорта: олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские, национальные, в том числе:
- Конный спорт
- Стрелковые виды спорта
- Тяжелая атлетика
- Велосипедные виды спорта
- Гимнастические виды спорта
- Гольф, дзюдо, другие виды борьбы
- Гребля
- Легкая атлетика
- Стрельба из лука
- Скалолазание
- Теннис
- Триатлон
- Футбол
- Коньковые виды спорта
- Лыжные виды спорта
- Танцевальный спорт
- Бодибилдинг
- Киберспорт
- Шахматы и т.д.
Приказ вводится в действие с 1 июня 2026 года.
