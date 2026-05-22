Обновлен перечень видов спорта, финансируемых за счет бюджета

Фото: kfb.kz/Данияр Майлыбаев

Министр туризма и спорта приказом от 15 мая 2026 года внес изменения в Перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень видов спорта высших достижений изложен в новой редакции. В него вошли 67 видов спорта: олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские, национальные, в том числе: Конный спорт

Стрелковые виды спорта

Тяжелая атлетика

Велосипедные виды спорта

Гимнастические виды спорта

Гольф, дзюдо, другие виды борьбы

Гребля

Легкая атлетика

Стрельба из лука

Скалолазание

Теннис

Триатлон

Футбол

Коньковые виды спорта

Лыжные виды спорта

Танцевальный спорт

Бодибилдинг

Киберспорт

Шахматы и т.д. Приказ вводится в действие с 1 июня 2026 года.

Поделитесь новостью