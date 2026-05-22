Право

Обновлен перечень видов спорта, финансируемых за счет бюджета

Бокс, боксер, боксеры, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 11:52 Фото: kfb.kz/Данияр Майлыбаев
Министр туризма и спорта приказом от 15 мая 2026 года внес изменения в Перечень видов спорта высших достижений и порядка их финансирования за счет бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень видов спорта высших достижений изложен в новой редакции.

В него вошли 67 видов спорта: олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские, национальные, в том числе:

  • Конный спорт
  • Стрелковые виды спорта
  • Тяжелая атлетика
  • Велосипедные виды спорта
  • Гимнастические виды спорта
  • Гольф, дзюдо, другие виды борьбы
  • Гребля
  • Легкая атлетика
  • Стрельба из лука
  • Скалолазание
  • Теннис
  • Триатлон
  • Футбол
  • Коньковые виды спорта
  • Лыжные виды спорта
  • Танцевальный спорт
  • Бодибилдинг
  • Киберспорт
  • Шахматы и т.д.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2026 года.

