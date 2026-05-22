В Туркестане обновят дизайн-код

Акимат города подготовил постановление об утверждении дизайн-кода города Туркестана, сообщает Zakon.kz.

Документ утверждает дизайн-код с целью формирования единого архитектурно-художественного облика на территории города Туркестан.

В частности, проектом определяются требования к оформлению фасадов зданий, размещению объектов наружной рекламы, элементам благоустройства и малым архитектурным формам.

Кроме того, предусматривается сохранение историко-культурных особенностей, повышение туристской привлекательности города и формирование среды, соответствующей современным урбанистическим требованиям.

В акимате отмечают, что документ предполагает систематизацию архитектурного облика города Туркестан, повышение эстетического качества общественных пространств и обеспечение единого применения требований дизайн-кода на территории города.

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно, начиная со II полугодия 2026 года. В результате повышается привлекательность городской инфраструктуры и создается благоприятная среда для жителей и туристов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 июня.

3 марта 2025 года глава государства подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Закон регулирует правовые основы особого статуса города Туркестана и направлен на его сохранение, изучение и продвижение в качестве уникального наследия.