Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Обновленную модель государственной службы внедряют в Казахстане: Токаев подписал закон.
- Обязательную проверку на наркотики будут проходить госслужащие: приняты сопутствующие поправки по вопросам госслужбы.
- Президент подписал закон, вносящий изменения по вопросам ответственного обращения с животными.
- Комплексный план развития локализации производства для атомной отрасли утвердило правительство Казахстана.
- С 31 мая в Казахстане вводится полугодовой запрет на ввоз некоторых строительных материалов всеми видами транспорта.
- Недобросовестные практики в работе брокеров с клиентами и способы их выявления утвердили в АРРФР.
- Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного газа.
- В Казахстане запущен пилотный проект по приему документов и зачислению детей в первый класс.
- Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков обновили в Министерстве промышленности и строительства.
- Утверждены новые требования к осуществлению микрофинансовой деятельности.
- Конституционный суд рассмотрел норму о применении административного ареста к мужчинам и женщинам, имеющим детей.
- Граждане Казахстана имеют право на пенсионные выплаты даже при проживании за границей: разъяснения Конституционного суда.
