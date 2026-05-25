Изменились правила оформления документов на выезд из Казахстана на ПМЖ

Приказом министра внутренних дел от 15 мая 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Оформление документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что уполномоченный орган в области миграции направляет информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Правила в Государственные корпорации, оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" и в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг.

Для получения государственной услуги физические лица подают услугодателю заявление-анкету с приложением документов через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо портал.

В случае обращения через портал заявление-анкета заполняется в электронной форме, прикрепляются электронные копии документов, которые заверяются ЭЦП услугополучателя.

Приложить к заявлению нужно следующие документы:

Через государственную корпорацию, при личном обращении услугополучателя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). Родители, опекуны, попечители предоставляют документы, подтверждающие полномочия на представительства (за детей и граждан, признанных судом недееспособными):

удостоверение личности либо его электронная форма представленное посредством сервиса цифровых документов и паспорт гражданина РК, свидетельства о рождении детей, не достигших 16-летнего возраста либо его электронная форма представленное посредством сервиса цифровых документов; вид на жительство иностранца в РК; удостоверение лица без гражданства (для идентификации личности);

соглашение об уплате алиментов, если на территории РК постоянно проживают члены семьи выезжающего, которым он по закону предоставляет содержание в случае наличия в отношении услугополучателя действующего исполнительного производства по взысканию алиментов.

При недостижении соглашения выезжающим представляется решение суда об определении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или уплате алиментов иным способом, либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда.

К членам семьи – получателям алиментов Кодексом отнесены:

несовершеннолетние дети;

родители;

нетрудоспособный нуждающийся супруг (супруга);

супруга, в том числе бывшая, в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающийся супруг (супруга), в том числе бывший, осуществляющий уход за общим ребенком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет, а также в случае определения общему ребенку с инвалидностью по достижении восемнадцати лет первой или второй группы инвалидности;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг (супруга), ставший нетрудоспособным до расторжения брака (супружества);

несовершеннолетние братья и сестры, нуждающиеся в помощи;

несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки;

нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка;

нетрудоспособные нуждающиеся лица, фактически воспитавшие и содержавшие несовершеннолетних детей;

нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц.

Также необходимы документы:

заключение органов опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, при принятии решения о его выезде с родителями либо иными законными представителями;

при выезде на постоянное место жительства граждан РК, не достигших 18 лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) – нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории республики. При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

заявление (в случае отсутствия сведений о регистрации на территории РК лиц, указанных в подпунктах 3 и 5 настоящего пункта).

Через портал:

заявление-анкету в электронной форме;

сведения об оплате государственной пошлины за оказание государственной услуги через платежный шлюз "цифрового правительства";

электронные копии документов в сканированном варианте согласно Перечню документов, необходимых для оказания государственной услуги.

Для снятия с регистрации по постоянному месту жительства на территории РК услугополучатель предоставляет работнику Государственной корпорации в течение одного рабочего дня после получения уведомления:

удостоверение личности; вид на жительство иностранца в РК; удостоверение лица без гражданства.

Указывается, что в случае отсутствия сведений о регистрации на территории Республики Казахстан лиц, указанных выше, гражданин, ходатайствующий о выезде, обращается с заявлением в органы внутренних дел для установления факта их регистрации на территории страны.

Также говорится, что лица, имеющие постоянную регистрацию на территории республики, оформившие выход из гражданства Казахстана либо утратившие гражданство Республики Казахстан, документы на выезд за пределы республики на постоянное место жительства оформляют после регистрации в качестве иностранцев или лица без гражданства, постоянно проживающих в РК.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов сотрудник подразделения услугодателя вносит сведения в Цифровую систему миграционной службы МВД РК (ЦС МП) с прикреплением электронных копий всех документов, необходимых для оказания государственной услуги.

Сотрудник подразделения услугодателя в течение одного рабочего дня рассматривает документы, представленные в запросе на отсутствие оснований для отказа в оказании государственной услуги и в течение одного рабочего дня направляет запросы на согласование в государственные органы: территориальные подразделения Комитета национальной безопасности РК, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, Министерства юстиции РК, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Министерства обороны РК.

Согласование материалов с уполномоченными государственными органами осуществляется в электронно через ЦС МП в течение десяти рабочих дней, при отсутствии интеграции бумажно, посредством направления запроса в государственные органы.

Учетное дело по каналам ЦС МП в течение одного дня с момента приема пакета документов направляется на согласование в Управление миграционной службы Департамента полиции областей, городов республиканского значения и столицы (УМС ДП).

Ответственный сотрудник УМС ДП осуществляет проверку своевременного и качественного внесения данных в цифровую систему. Далее на основании ответов из уполномоченных государственных органов подтверждает через ЦС МП согласие о выдаче разрешения или отказ в оказании услуги.

На основании результатов согласования УМС ДП и государственных органов сотрудник подразделения услугодателя в течение одного рабочего дня готовит решение об оформлении документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги и в этот же день вносит в ЦС МП информацию о принятом решении.

В случае вынесения решения об отказе в предоставлении государственной услуги услугодатель направляет заявителю предварительное решение либо уведомляет о времени и месте (способе) проведения заслушивания, для выражения позиции.

Предварительное решение об отказе в предоставлении государственной услуги либо уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дней до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает результат оказания государственной услуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги услугодатель в течение одного рабочего дня возвращает услугополучателю оригиналы документов и мотивированное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. В этом случае в материалы дела приобщаются копии документов, заверенные исполнителем услугодателя.

При положительном решении сотрудником подразделения услугодателя через ЦС МП в "Интеграционный шлюз Автоматизированной системы мобилизационных ресурсов" (ИШ АС МР) направляется уведомление в территориальное подразделение местных органов военного управления (МОВУ) с целью снятия с воинского учета. МОВУ в течение одного рабочего дня обрабатывает запрос и направляет уведомление о снятии услугополучателя с воинского учета.

После чего Интеграционная цифровая система "Центр обслуживания населения" (ИЦС ЦОН) формирует запрос в ЦС МП о снятии с воинского учета услугополучателя и совместно следующих детей (в случае их наличия) и необходимости обращения в Государственную корпорацию для снятия с регистрации по постоянному месту жительства на территории Республики Казахстан, который направляется в Государственную корпорацию или портал.

В течение одного рабочего дня после получения уведомления услугополучатель обращается в Государственную корпорацию для сдачи удостоверения личности либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан или удостоверения лица без гражданства.

После подтверждения сдачи удостоверение личности либо вид на жительство иностранца в РК или удостоверение лица без гражданства услугодатель в тот же день осуществляет снятие с регистрации по постоянному месту жительства, выдачу услугополучателю (либо его представителю по нотариально заверенной доверенности) решения об оформлении документов на выезд за пределы республики на постоянное место жительства.

При обращении через портал решение об оформлении документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства направляется в "личный кабинет" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя.

Предусмотрено, что услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке, установленном Правилами внесения данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.