Право

В Алматы изменились тарифы на отопление и горячую воду с 1 мая 2026 года

Фото: pexels
Приказом руководителя Департамента КРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 22 апреля 2026 года внесены изменения в тарифы на регулируемые услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2022-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 мая 2026 года повысятся дифференцированные тарифы по группам и подгруппам потребителей на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии:

  • Тарифы для населения выросли – с 7503,35 тенге/Гкал до 7878,51 тенге (без НДС).
  • Тарифы для населения, не имеющего общедомовые приборы учета тепловой энергии, – выросли с 9004,01 тенге/Гкал до 9454,21 тенге (без НДС).
  • Тариф для населения, имеющего общедомовые приборы учета тепловой энергии, составил 7733,12 тенге/Гкал (было 7364,88 тенге).

Кроме того, изменились тарифы на горячее водоснабжение.

Так, размеры плат за горячее водоснабжение и отопление, не имеющих приборов учета тепловой энергии, с 1 мая 2026 года составили:

Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным и горячим водоснабжением – 2031,47 тенге с человека (без НДС).

Плата за горячую воду при наличии индивидуальных приборов учета составила – 588,81 тенге за кубометр.

Отдельно утверждены размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
