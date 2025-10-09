#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Общество

В Алматы хотят повысить тариф за отопление

комната с радиатором, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:35 Фото: wikimedia
В Алматы могут повысить тариф за отопление. Соответствующую заявку намерены отправить ТОО "Алматинские тепловые сети" (АЛТС), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2025 года, на брифинге в региональной Службе центральных коммуникаций рассказал директор АЛСТ Алтай Рахимбетов.

"Вы знаете, что сейчас произошло у нас увеличение стоимости стратегического товара. Это то, что касается тепла: "Тепловые станции" и "Теплокоммунэнерго" подняли тариф. И также произошло повышение цены за электроэнергию. Поэтому на рассмотрение Антимонопольного комитета этот вопрос мы вынесем, а дальше это уже будет решаться там", – сказал он.

По его словам, основная причина в том, что предприятие не покрывает расходы.

"Это основное – то, что мы от станции получаем, они уже повысили, а мы не произвели повышение тарифа, поэтому он не покрывает и мы будем подавать заявку", – сказал Рахимбетов.

Отопительный сезон в Алматы уже начался. 8 октября тепло начали подавать в социальные объекты – детские сады, школы и медицинские учреждения. 10 октября будут подключать остальные здания города.

В Комитете по регулированию естественных монополий 24 сентября заверили, что до конца 2025 года в Казахстане не ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ранее стало известно, что в Алматы и Алматинской области могут повысить тариф на электроэнергию. При этом в КРЕМ заявили, что "повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление
15:38, 10 февраля 2025
К алматинцам обратились по поводу счетов за отопление
Когда в Алматы включат отопление
16:47, 26 сентября 2023
Когда в Алматы включат отопление
Экс-аким Бостандыкского района назначен руководителем Алматинских тепловых сетей
15:40, 29 мая 2023
Экс-аким Бостандыкского района назначен руководителем Алматинских тепловых сетей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: