В Алматы хотят повысить тариф за отопление

В Алматы могут повысить тариф за отопление. Соответствующую заявку намерены отправить ТОО "Алматинские тепловые сети" (АЛТС), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2025 года, на брифинге в региональной Службе центральных коммуникаций рассказал директор АЛСТ Алтай Рахимбетов.

"Вы знаете, что сейчас произошло у нас увеличение стоимости стратегического товара. Это то, что касается тепла: "Тепловые станции" и "Теплокоммунэнерго" подняли тариф. И также произошло повышение цены за электроэнергию. Поэтому на рассмотрение Антимонопольного комитета этот вопрос мы вынесем, а дальше это уже будет решаться там", – сказал он.

По его словам, основная причина в том, что предприятие не покрывает расходы.

"Это основное – то, что мы от станции получаем, они уже повысили, а мы не произвели повышение тарифа, поэтому он не покрывает и мы будем подавать заявку", – сказал Рахимбетов.

Отопительный сезон в Алматы уже начался. 8 октября тепло начали подавать в социальные объекты – детские сады, школы и медицинские учреждения. 10 октября будут подключать остальные здания города.

В Комитете по регулированию естественных монополий 24 сентября заверили, что до конца 2025 года в Казахстане не ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ранее стало известно, что в Алматы и Алматинской области могут повысить тариф на электроэнергию. При этом в КРЕМ заявили, что "повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается".