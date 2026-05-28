Каким банкам Нацбанк предоставит заем последней инстанции

Национальный банк подготовил проект изменений в совместное постановление Нацбанка и АРРФР РК об утверждении Правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным банком Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается:

уточнение категорий платежеспособных банков, которым может быть предоставлен заем последней инстанции;

включение возможности предоставления займа системно значимому банку в режиме урегулирования при условии вхождения правительства в капитал и предоставления государственной гарантии;

приведение в соответствие с Конституцией РК, принятой 15 марта 2026 года, в части замены слова "тенге" на "теңге".

В Нацбанке пояснили, что реализация проекта направлена на обеспечение доступа системно значимого банка в режиме урегулирования к займу последней инстанции при наличии предусмотренных законодательством условий в целях повышения устойчивости банковской системы.

Документ разработан в целях реализации Дорожной карты по реализации рекомендаций, представленных Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июня.

Следует отметить, что займы последней инстанции выдает Нацбанк при дефиците ликвидности, которая возникла в результате одномоментного массового изъятия клиентами своих вкладов из-за информационной атаки на банки второго уровня или ухудшения макроэкономических условий.