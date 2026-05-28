Право

Казахстан и Оман договорились о налогообложении бизнеса

Депутаты Сената на пленарном заседании 28 мая 2026 года ратифицировали Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Султаната Оман об избежании двойного налогообложения. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Султанбек Макежанов отметил, что закон направлен на укрепление, расширение экономического сотрудничества между странами и создание благоприятных условий для инвестиций путем устранения двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами двух стран.

"Закон расширит правовую базу между Республикой Казахстан и Султанатом Оман, позволит устранить двойное налогообложение между странами, а также обеспечит соблюдение международных стандартов в части противодействия уклонению от уплаты налогов", – добавил он.

Задачами закона являются:

  • определение резидентства для целей налогообложения;
  • образование постоянного учреждения;
  • распределение налогооблагаемых доходов (дивиденды, проценты, роялти, доходы от предпринимательской деятельности и др.);
  • недискриминация при налогообложении;
  • определение механизма взаимного согласования между компетентными органами двух стран;
  • установление порядка обмена налоговой информацией;
  • определение положения об ограничении льгот.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов добавил, что отсутствие соглашения ведет к тому, что один доход может облагаться в двух странах одновременно.

"Если бизнес Омана здесь будет работать без соглашения, мы рассматриваем этот доход как полученный в Казахстане, и при исчислении мирового дохода резидент Омана также должен отразить этот доход у себя в стране. Такая же практика, если наш бизнес будет работать там. Это двойное налогообложение. Второй риск заключается в том, что между двумя уполномоченными органами не будет обмена данными – а это соглашение также предусматривает постоянный обмен информацией", – подчеркнул вице-министр.

За последние 10 лет товарооборот между двумя странами составил всего 27 млн долларов и есть перспективы роста этого показателя и инвестиций.

"Есть конкретные проекты, оманский бизнес уже с нашими министерствами работает и данный документ даст правовую базу для того, чтобы процесс налогообложения был прозрачным и доход облагался только в одном месте, и обмен данными производился своевременно", – резюмировал Ержан Биржанов.

1 апреля 2026 года депутаты Мажилиса ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии и направили его в Сенат.

