Выплата госпособия по инвалидности: внесены изменения

Минтруда приказом от 22 мая 2026 года внесло изменения в Правила исчисления размеров, назначения, выплаты, приостановления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственного социального пособия по инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченный государственный орган в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения данных Правил актуализирует информацию о порядке оказания государственной услуги и направляет ее в Единый контакт-центр, уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий, Государственную корпорацию и оператору "цифрового правительства".

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие цифровые системы (ЦС) государственных органов или организации через шлюз "цифрового правительства":

в ЦС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;

в ЦС "ЗАГС" (записи актов гражданского состояния) – по свидетельству о рождении ребенка (детей) или выписке из актовой записи о рождении (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 13 августа 2007 года), по свидетельству о заключении брака (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 1 июня 2008 года);

в ЦС "Национальная образовательная база данных" Министерства просвещения РК – на наличие сведений об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним(и) ребенком (детьми);

в автоматизированной цифровой аналитической системе "Төрелік" – по решению суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);

в ЦС "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность" – на наличие сведений об установлении инвалидности.

Заявление подается в электронной либо бумажной форме, подписывается или заверяется ЭЦП заявителя, а также посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

При несоответствии (отсутствии) сведений в ЦС к заявлению прилагаются соответствующие документы.

Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.

Уточняется, что при получении сведений из ЦС уполномоченного государственного органа, подтверждающих факт назначения одной из указанных выплат или подачи заявления на их назначение заявителю безотлагательно вручается расписка об отказе в приеме заявления на государственное социальное пособие по инвалидности.

Специалист, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, принимаемых у заявителя для назначения пособия, а также сведений, полученных из ЦС, обеспечивает качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, представленных заявителем в соответствии с пунктами 6 и 8 к настоящим Правилам, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

При обращении услугополучателя по принципу "одного заявления" за назначением государственного социального пособия по инвалидности, специального государственного пособия по инвалидности, пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью, пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы, социальной выплаты на случай утраты трудоспособности подразделение МСЭ в течение одного рабочего дня со дня принятия заявления направляет в отделение Государственной корпорации, для оказания государственной услуги по назначению пособия электронную заявку, состоящую из электронного заявления, электронных копий документов, а также сведения, полученные из ЦС государственных органов или организаций.

При обращении заявителя за назначением пособия посредством портала запрос в ЦС государственных органов или организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений, предусмотренных в заявлении на назначение государственного социального пособия по инвалидности через веб-портал "Цифрового правительства".

При представлении государственными органами или организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в АЦС "Е-макет".

Поступившее посредством портала электронное заявление, представленное для назначения пособия, проходит проверку в АЦС "Е-макет" по следующим параметрам:

полнота представленных сведений;

отсутствие факта назначения, выплаты, а также подачи заявления на назначение пособия или государственного социального пособия по случаю потери кормильца, пенсионных выплат по возрасту или за выслугу лет.

При положительном результате проверки по указанным параметрам заявление перемещается в журнал входящих сообщений, предназначенных для обработки в АЦС "Е-макет".

Заявителю, обратившемуся за назначением пособия посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.

Указывается, что при возникновении права на назначение пособия, при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на портале посредством АЦС "Е-макет" инициируется sms-сообщение о возможности получения через проактивную услугу.

При назначении пособия через проактивную услугу АЦС "Е-макет" осуществляет запрос в ЦС государственных органов или организаций для получения необходимых сведений, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил.

При получении из ЦС сведений, подтверждающих факт назначения или подачи заявления на назначение пособия, процесс оказания проактивной услуги завершается.

В случае получения согласия услугополучателя на назначение пособия по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья поступившего посредством портала или через абонентское устройство сотовой связи (проактивную услугу) АЦС "Е-макет" осуществляет автоматическую регистрацию заявления в электронном журнале регистрации заявлений (заявок) граждан на назначение, после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронного заявления, удостоверенное ЭЦП уполномоченного органа.

При непрохождении проверки по указанным параметрам АЦС "Е-макет" автоматически представляет уведомление об отклонении электронного заявления заявителю.

При назначении пособия по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья по заявлениям, поступившим через портал и абонентское устройство сотовой связи (проактивную услугу), АЦС "Е-макет" автоматически:

формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении государственного социального пособия по инвалидности, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП уполномоченного лица услугодателя;

в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД, необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении), формирует решение об отказе в назначении пособия по инвалидности;

автоматически осуществляет постановку электронного проекта решения на выплату в АЦС "ЦБД".

Вместе с тем уточняется, что отделение Государственной корпорации на основании решения о приостановлении выплаты государственного социального пособия по инвалидности уполномоченного органа по назначению пенсий и пособий приостанавливает выплату пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из цифровых систем, предусмотренным пунктом 1 статьи 179 Социального кодекса.

Отделение Государственной корпорации возобновляет выплату пособия по заявлению на основании документов или сведений, полученных из ЦС, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты пособия.

Возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм пособия осуществляется:

по заявлению получателя;

на основании письма отделения Государственной корпорации.

При этом отделения Государственной корпорации представляет в уполномоченную организацию по выдаче пенсий и пособий письмо с приложением необходимого документа (сведений о смерти либо выезда получателя за пределы РК, в том числе полученных из ЦС или запрос дела получателя пособия от уполномоченного органа страны проживания, выехавшего получателя пособия), подтверждающего обоснованность возврата выплат в Государственную корпорацию для перечисления в доход республиканского бюджета.

по решению суда.

Дела получателей пособия, по которым осуществляется выплата пособия (действующие дела), хранятся в архиве действующих дел.

ЭМД хранятся постоянно в ЦС уполномоченного государственного органа по назначению пенсий и пособий.

Предусмотрено, что ЦС обеспечивает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования и актуализации ЦС в соответствии с их назначением. ЦС уполномоченного государственного органа обеспечивает полноту, достоверность, актуальность и своевременность передаваемых данных.

Уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий обеспечивает внесение данных в автоматизированном режиме о стадии оказания государственной услуги в ЦС мониторинга оказания государственных услуг.

Государственная корпорация осуществляет выплату пособия (сумм, образовавшихся после формирования потребности на месяц выплаты) в размерах и объемах, определенных пунктами 5 и 6 статьи 177 Социального кодекса, с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС о поступлении (выбытии) получателя пособия в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара, находящегося на полном государственном обеспечении.

Внесены изменения и в другие правила по выплате госпособий.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.