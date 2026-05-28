Утверждены требования к ИП и юрлицам по эксплуатации стройобъекта

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 мая 2026 года утверждены требования к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которым заключается договор по эксплуатации строительного объекта, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что договор по эксплуатации строительного объекта заключается с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, соответствующим следующим требованиям: зарегистрирован в установленном законодательством республики порядке в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица по виду деятельности "Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе" (ОКЭД 68.32);

иметь в штате либо на основании гражданско-правового договора не менее одного специалиста, отвечающего требованиям профессиональных стандартов, включая наличие признанной профессиональной квалификации;

располагать материально-технической базой, необходимой для осуществления деятельности по эксплуатации строительного объекта, включая: – помещения (офис) для безопасной эксплуатации строительного объекта и приема собственников и иных заинтересованных лиц; – оборудование и инструменты для осуществления эксплуатации строительного объекта либо договоры на выполнение таких работ. Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

