#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Право

Утверждены требования к ИП и юрлицам по эксплуатации стройобъекта

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:46 Фото: freepik
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 мая 2026 года утверждены требования к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которым заключается договор по эксплуатации строительного объекта, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что договор по эксплуатации строительного объекта заключается с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, соответствующим следующим требованиям:

  • зарегистрирован в установленном законодательством республики порядке в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица по виду деятельности "Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе" (ОКЭД 68.32);
  • иметь в штате либо на основании гражданско-правового договора не менее одного специалиста, отвечающего требованиям профессиональных стандартов, включая наличие признанной профессиональной квалификации;
  • располагать материально-технической базой, необходимой для осуществления деятельности по эксплуатации строительного объекта, включая:

– помещения (офис) для безопасной эксплуатации строительного объекта и приема собственников и иных заинтересованных лиц;

– оборудование и инструменты для осуществления эксплуатации строительного объекта либо договоры на выполнение таких работ.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
12:52, Сегодня
Ученые будут расследовать причины взрыва на "Казцинке"
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
12:39, 09 декабря 2025
Утверждены требования безопасности высоковольтного оборудования
Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки
15:55, 28 апреля 2026
Здания в сейсмоопасных регионах Казахстана пройдут паспортизацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
13:47, Сегодня
Гарсия предложил Царукяну "попробовать забрать" его деньги после проигранного спора
&quot;Миша, ты заигрался&quot;: тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
13:24, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
Конор Макгрегор
12:42, Сегодня
На возвращение Конора Макгрегора против Макса Холлуэя проданы все билеты
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура - Сатпаев или Амир
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: