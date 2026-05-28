Право

Использование смартфонов в школах: Минпросвещения наделят новыми полномочиями

Фото: akorda.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании 28 мая 2026 года рассмотрели в двух чтениях и одобрили поправки, которые пересматривают некоторые обязанности педагогов. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка" и сопутствующих поправках в КоАП.

Документом в Законе РК "Об образовании" Министерство просвещения наделяется полномочием по разработке и утверждению правил использования устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования.

В Закон РК "О статусе педагога" вносится норма, согласно которой педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися и (или) воспитанниками, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.

В Законе РК "О профилактике правонарушений" вносятся нормы, по которым педагогическому сопровождению подлежат несовершеннолетние:

  • находящиеся в группе риска у педагогов-психологов и социальных педагогов организаций среднего образования и организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, в том числе несовершеннолетние, сообщившие о насилии и жестоком обращении, имеющие суицидальные намерения либо совершившие попытки суицида;
  • находящиеся на сопровождении центров поддержки семьи и центров психологической поддержки;
  • дела которых рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • выявленные мобильными группами по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, где установлены факты бытового насилия.
"Принятие закона позволит обеспечить защиту прав педагогов от несвойственных им функций, обеспечение целевой и качественной подготовки педагогических кадров, создание условий для концентрации педагогов на основной профессиональной деятельности и укрепления их статуса, улучшения качества здравоохранения, образования и защиты прав детей", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Ранее депутаты Сената одобрили в двух чтениях поправки по вопросам противодействия коррупции.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
