Обновлены требования к организациям, которые обследуют надежность и устойчивость зданий

Министр промышленности и строительства приказом от 20 мая 2026 года утвердил Правила и разрешительные требования по аккредитации юридических лиц, осуществляющих инжиниринговые услуги и экспертные работы по технадзору и обследованию надежности и устойчивости зданий, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок и разрешительные требования по аккредитации юридических лиц, осуществляющих инжиниринговые услуги и экспертные работы по техническому надзору и техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности и порядок оказания государственной услуги "Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности".

Государственная услуга оказывается Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.

Юридические лица для получения государственной услуги направляют услугодателю заявление в форме электронного документа с заполненной формой сведений, удостоверенное электронной цифровой подписью через веб-портал "цифрового правительства" (портал) или цифровую систему в сфере архитектуры, градостроительства и строительства "e-Qurylys.kz".

Для получения госуслуги требуются:

при получении свидетельства об аккредитации по осуществлению инжиниринговых услуг по техническому надзору на объектах первого и второго уровней ответственности:

заявление;

форма сведений для прохождения аккредитации юридических лиц осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровней ответственности;

при получении свидетельства об аккредитации по осуществлению экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности:

заявление;

форма сведений для прохождения аккредитации юридических лиц, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности;

электронная копия диплома инженер-геодезиста;

при переоформлении свидетельства об аккредитации:

В процессе оказания госуслуги выполняются следующие действия:

автоматическая регистрация заявления с документами;

выдача, переоформление свидетельства в электронной форме осуществляется без участия услугодателя – в течение 20-40 минут.

Для прохождения аккредитации заявители соответствуют следующим разрешительным требованиям:

для осуществления технического надзора на объектах первого уровня ответственности:

иметь в своем составе на постоянной основе не менее трех аттестованных экспертов, осуществляющих технический надзор на объектах первого уровней ответственности, в том числе по специализациям:

по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций (не менее одного эксперта);

по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей (не менее одного эксперта);

по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования (не менее одного эксперта);

иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную испытательную лабораторию (центр);

иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций;

иметь нормативную документацию, необходимую для выполнения возложенных обязанностей и функций;

для осуществления технического надзора на объектах второго уровня ответственности:

иметь в своем составе на постоянной основе не менее трех аттестованных экспертов, осуществляющих технический надзор на объектах второго и третьего уровней ответственности, в том числе по специализациям:

по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций (не менее одного эксперта);

по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей (не менее одного эксперта);

по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования (не менее одного эксперта);

иметь на праве собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную испытательную лабораторию (центр);

иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций;

иметь нормативную документацию, необходимую для выполнения возложенных обязанностей и функций.

Свидетельство об аккредитации юридического лица, осуществляющего инжиниринговые услуги по техническому надзору на объектах первого и второго уровней ответственности, выдается в электронном виде.

Аккредитованные юридические лица включаются в Реестр аккредитованных организаций, который содержит совокупность информации о реквизитах юридического лица, дату выдачи и номер свидетельства об аккредитации, уровень ответственности, о наличии в штате специалистов, а также сведения о принятых в отношении данного юридического лица мерах ответственности.

Срок действия свидетельства об аккредитации составляет два года со дня аккредитации.

Для прохождения аккредитации юридических лиц, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений заявители соответствуют следующим разрешительным требованиям:

иметь в своем составе на постоянной основе не менее трех аттестованных экспертов, осуществляющих техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений;

иметь в своем составе на постоянной основе не менее одного аттестованного эксперта, осуществляющего экспертизу проектно-сметной документации по специализации "конструктивная часть";

иметь в своем составе на постоянной основе не менее одного инженера-геодезиста (с опытом работы не менее трех лет);

иметь аккредитованную испытательную лабораторию (центр) (привлеченную);

иметь на праве собственности или аренды административно-производственную базу на срок более одного года (с государственной регистрацией в правовом кадастре), удовлетворяющие требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям";

иметь компьютеры, оснащенные лицензионным программным обеспечением для выполнения поверочных расчетов, средства измерений и контроля, нормативную документацию.

Свидетельство об аккредитации юридических лиц, осуществляющих экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности, выдается в электронном виде.

Аккредитованные юридические лица включаются в Реестр аккредитованных организаций, который содержит совокупность информации о реквизитах юридического лица, дату выдачи и номер свидетельства об аккредитации, о наличии в штате специалистов, а также сведения о принятых в отношении данного юридического лица мерах ответственности.

Срок действия свидетельства об аккредитации составляет два года со дня аккредитации.

Приказ вводится в действие с 26 июля.

