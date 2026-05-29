Обновлены правила ведения портала для разработки и экспертизы проектов по принципу "одного окна"
Портал для организации разработки и экспертизы проектов по принципу "одного окна" – цифровая система, предоставляющая по принципу "одного окна" единую площадку для организации процессов разработки и экспертизы проектов, а также для централизованного доступа к государственным цифровым системам сопровождения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Функции по ведению портала, в качестве его оператора, осуществляет государственная экспертная организация.
Оператор портала выполняет следующие мероприятия:
- обеспечивает техническое обслуживание, сопровождение и развитие портала;
- размещает на портал информационно-справочные материалы;
- оказывает техническую поддержку пользователям портала;
- обеспечивает интеграцию портала с иными цифровыми системами.
Пользователями портала являются:
- заказчики градостроительных проектов и проектов строительства;
- физические и юридические лица, выполняющие работы по проведению инженерных изысканий;
- разработчики градостроительных проектов и проектов строительства;
- пользователи государственного банка проектов строительства;
- уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства;
- государственные органы или организации, осуществляющие согласование градостроительных проектов и проектов строительства.
Для регистрации на портал и использования его функционала физические и юридические лица заполняют регистрационную форму и принимают условия пользовательского соглашения.
Заполнение регистрационной формы юридическими лицами осуществляется в автоматизированном режиме, путем интеграционного взаимодействия с государственными базами данных.
При заполнении регистрационной формы физические лица прилагают копии документов, подтверждающих банковские реквизиты.
Предусмотрено, что оператор портала с момента представления документов в течение двух рабочих дней подтверждает либо отказывает в регистрации.
Для доступа к каталогу государственного банка проектов строительства лица, осуществляющие строительство за счет государственных инвестиций принимают условия дополнительного пользовательского соглашения.
Лица, регистрирующиеся в качестве сотрудников уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также согласующих инстанций представляют по запросу оператора портала документы, подтверждающие полномочия и компетенции представляемого уполномоченного органа или согласующей инстанции.
Оператор портала с момента представления документов в течение двух рабочих дней подтверждает либо отказывает в регистрации.
Основанием для отказа в регистрации является указание в регистрационной форме сведений, не соответствующих представленным документам.
Пользователь, первым прошедший регистрацию от юридического лица, является администратором профиля юридического лица.
Администратор профиля юридического лица:
- формирует структуру пользователей портала данного юридического лица;
- осуществляет управление доступом и полномочиями других пользователей портала данного юридического лица.
Кроме того, предусмотрена организация процесса разработки и согласования проекта по принципу "одного окна", а также проведения экспертизы.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
При этом ранее действовавшие приказы утрачивают силу.