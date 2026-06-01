Поступление в резидентуру в РК переведут в цифровой формат
Министерство здравоохранения запускает единую цифровую платформу: подача документов, конкурс и распределение грантов станут прозрачнее и удобнее.
Так, главным нововведением станет внедрение единой цифровой платформы резидентуры, которая позволит полностью автоматизировать ключевые процессы поступления и подготовки будущих медицинских специалистов.
Реформа реализуется в рамках Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы.
Что изменится для будущих резидентов:
- подача документов будет осуществляться онлайн;
- конкурсный отбор станет автоматизированным;
- внедряется механизм автоматического ранжирования поступающих;
- повысится прозрачность распределения образовательных грантов;
- минимизируются коррупционные риски и влияние человеческого фактора;
- сократятся сроки обработки заявок и принятия решений.
Кроме того, цифровая платформа объединит организации медицинского образования, научные центры, научно-исследовательские институты и организации здравоохранения в единое информационное пространство.
В Минздраве считают, что это позволит повысить эффективность подготовки медицинских кадров, улучшить взаимодействие между образовательными и клиническими базами, а также обеспечить более современный и прозрачный подход к системе резидентуры.
Также в министерстве отметили, что внедрение цифровых решений направлено, прежде всего, на повышение доступности, справедливости и удобства для молодых специалистов, поступающих в резидентуру.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июня.