Сын Зидана попал в заявку сборной Алжира на ЧМ-2026 по футболу

Одна из сильнейших футбольных сборных африканского континента – команда Алжира определилась со своим составом для поездки на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб "лис пустынь" во главе с Владимиром Петковичем включил в заявку известных футболистов, выступающих в основном в европейских чемпионатах.

В этом списке числится сын легендарного француза Зинедина Зидана – Люка, который с недавних пор надел алжирскую майку.

Вратари: Уссама Бенбут ("УСМ Алжир"), Мелвин Мастил ("Ньон"), Люка Зидан ("Гранада") и Абделатиф Рамдан ("МК Алжир").

Защитники: Рафик Бельгали ("Верона"), Самир Шерги ("Париж"), Раян Аит-Нури ("Манчестер Сити"), Жауан Хаджам ("Янг Бойз"), Аисса Манди ("Лилль"), Рами Бенсебайни ("Боруссия-Д"), Зинеддин Белаид ("Кабили"), Ашреф Абада ("Шлеф") и Мохамед Тугаи ("Эсперанс").

Полузащитники: Набиль Бенталеб ("Лилль"), Хишам Будауи ("Ницца"), Уссем Ауар ("Аль-Иттихад"), Фарес Шаиби ("Айнтрахт"), Ясин Тетрауи ("Шарлеруа"), Рамиз Зерруки ("Твенте"), Адиль Булебина ("Аль-Духайль"), Фарес Геджемис ("Фрозиноне"), Анис Хадж-Мусса ("Фейеноорд") и Рияд Марез ("Аль-Ахли").

Нападающие: Ибрагим Маза ("Байер"), Мохамед Амура ("Вольфсбург"), Надир Бенбуали ("Дьор") и Амин Гуири ("Марсель").

На ЧМ-2026 Алжир выступит в группе J вместе со сборными Аргентины, Австрии и Иордании.

Знатоки футбола знают, что родители Зидана-старшего родом из Алжира. По зову предков его сын Люка сменил спортивное гражданство на алжирское и теперь защищает честь своих дедов.