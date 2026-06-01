В Казахстане ограничат госзакупки импортных продуктов питания

Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в проект постановления "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект постановления предусматривает установление изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок продовольственных товаров иностранного происхождения, за исключением товаров, не производимых в Республике Казахстан.

Указывается, что участие в государственных закупках будет предоставляться казахстанским товаропроизводителям, включенным в соответствующий реестр.

Также проектом предусматривается утверждение перечня товаров, подпадающих под действие изъятия, и определение срока действия постановления в течение двух лет.

Как отмечается, поправки разработаны в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки казахстанских товаропроизводителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июня.