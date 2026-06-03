Формирование тарифов на медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения

Приказом Минздрава от 26 мая 2026 года внесены изменения в правила и методику формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся новые понятия:

медицинская цифровая система (МЦС) – цифровая система, обеспечивающая ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате;

(МЦС) – цифровая система, обеспечивающая ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате; субъект цифрового здравоохранения – физические и юридические лица, государственные органы, осуществляющие деятельность или вступающие в общественные отношения в области цифрового здравоохранения.

Субъект цифровой среды предоставляет рабочему органу доступ к цифровым ресурсам и цифровым системам здравоохранения после предоставления официального запроса с указанием данных ответственного лица и требуемого срока действия доступа. Рабочий орган использует предоставленный доступ в соответствии с требованиями статьи 62 Кодекса, обеспечивающей защиту персональных медицинских данных физических лиц (пациентов).

Референтные субъекты здравоохранения предоставляют рабочему органу информацию, указанную в пунктах 13 и 14 Правил в бумажном или электронном формате согласно Цифровому кодексу РК в соответствии со следующими требованиями:

материалы заявки прошиваются, пронумеровываются и заверяются печатью при ее наличии и подписью руководителя референтного субъекта здравоохранения, либо лицом, замещающим его, либо заместителем руководителя, в компетенцию которого входят вопросы бухгалтерского учета и финансов;

финансовые документы подписываются руководителем и главным бухгалтером референтного субъекта здравоохранения либо лицами, замещающими их, и заверяются печатью референтного субъекта здравоохранения при ее наличии;

информация, предоставляемая в электронном формате, оформляется референтными субъектами здравоохранения в соответствии с Цифровым кодексом РК.

Пилотное тестирование тарифов проводится на основании решения уполномоченного органа, в цифровых системах здравоохранения, с участием субъектов здравоохранения.

Пилотное тестирование тарифов проводится в следующем порядке:

создание рабочей группы для обеспечения надлежащей реализации процедур пилотного тестирования тарифов;

разработка цифровых систем здравоохранения субъектом цифровой среды;

ввод данных в цифровые системы здравоохранения для проведения пилотного тестирования тарифов субъектами здравоохранения;

проведение анализа полученных данных из цифровых систем здравоохранения рабочим органом;

формирование отчета рабочим органом по результатам пилотного тестирования тарифов.

Уточняется, что тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС включают затраты, связанные с деятельностью по оказанию медицинской помощи на:

оплату труда работников субъектов здравоохранения в соответствии с Трудовым кодексом РК, Законом "О государственном имуществе", по нормативам, установленным постановлением правительства от 31 декабря 2015 года "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", включая дополнительные денежные выплаты работниками повышение заработной платы медицинским работникам системы здравоохранения;

налоги и другие обязательные платежи в бюджет, включая социальный налог, налог на добавленную стоимость, а также обязательные профессиональные пенсионные взносы в соответствии с Социальным кодексом, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, расходы на страхование профессиональной ответственности медицинских работников;

приобретение (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения, расходных материалов в соответствии с клиническими протоколами и перечнями лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, закупаемых у единого дистрибьютора на соответствующий год, также аптечек, специализированных лечебных продуктов;

питание и оснащение мягким инвентарем пациентов;

повышение квалификации и переподготовку кадров согласно Трудовому кодексу;

оплату коммунальных услуг: отопление, электроэнергия, горячая и холодная вода;

прочие расходы, в том числе услуги связи, включая интернет, командировочные расходы, проведение текущего ремонта, аренда помещения, приобретение (обеспечение) канцелярских и хозяйственных товаров, горюче-смазочных материалов, прочих товаров и услуг, включая обслуживание цифровых систем, сервисное обслуживание медицинской техники, оплата банковских услуг;

При формировании тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС не включаются рентабельность и прибыль.

Формирование тарифов на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС осуществляется ежегодно.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 июня 2026 года и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года, за исключением ряда норм.