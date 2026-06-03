Минздрав изменит требования для медорганизаций

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила ведения учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусматривает совершенствование правил учета медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Изменения направлены на создание единых и прозрачных требований для всех медицинских организаций, работающих в системе ГОБМП и ОСМС, а также на обеспечение равного доступа граждан к качественной медицинской помощи независимо от региона проживания.

Кроме того, проектом приказа предусмотрено уточнение отдельных норм в целях приведения их в соответствие с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения". В частности, актуализируется понятие регионального перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения.

Также предлагается закрепить единообразные требования к поставщикам медицинских услуг, участвующим в оказании медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Речь идет о наличии необходимой материально-технической базы, современного медицинского оборудования, достаточного кадрового потенциала и соблюдении стандартов, утвержденных уполномоченным органом.

Реализация предлагаемых изменений позволит:

обеспечить население качественной и безопасной медицинской помощью независимо от места проживания;

повысить прозрачность и эффективность учета медицинских организаций, участвующих в системе ГОБМП и ОСМС;

создать единые условия для всех добросовестных поставщиков медицинских услуг;

повысить эффективность использования государственных средств, направляемых на оказание медицинской помощи населению;

укрепить доверие граждан к системе здравоохранения.

В Минздраве отметили, что предлагаемые изменения не затрагивают права пациентов на получение медицинской помощи, не предусматривают сокращения объемов медицинских услуг и не вводят дополнительных обязательств для граждан.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что данные меры направлены исключительно на дальнейшее повышение качества медицинской помощи, обеспечение безопасности пациентов и совершенствование системы здравоохранения в интересах каждого гражданина страны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июля.