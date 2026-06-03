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Право

Уплата соцотчислений в госфонд социального страхования: внесены изменения

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 11:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра труда и социальной защиты населения Казахстан от 26 мая 2026 года внесены изменения в Правила исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в сводном платежном поручении по каждому участнику системы обязательного социального страхования указывается:

  • фамилия, имя, отчество;
  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
  • сумма социального отчисления; период (месяц, год), за который уплачивается социальное отчисление.

Государственная корпорация осуществляет персонифицированный учет социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений в единой цифровой системе социально-трудовой сферы на базе ИИН участников системы обязательного социального страхования.

Орган государственных доходов не позднее пяти рабочих дней со дня образования задолженности по социальным отчислениям у плательщика направляет плательщику уведомление о сумме задолженности в размере более 6-кратного МРП.

Уведомление вручается плательщику лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения. При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным плательщику в следующих случаях:

  • по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки плательщиком в уведомлении почтовой или иной организации связи;

При этом такое уведомление доставляется почтовой или иной организацией связи в срок не позднее 10 рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой или иной организацией связи.

В случае возврата почтовой или иной организацией связи уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, направленного органами государственных доходов плательщику по почте заказным письмом с уведомлением, датой вручения такого уведомления является дата проведения налогового обследования с привлечением понятых по основаниям и в порядке, которые установлены Налоговым кодексом.

электронным способом:

  • с даты доставки уведомления в персонифицированный и защищенный от несанкционированного доступа интернет-ресурс органа государственных доходов, предназначенный для получения налогоплательщиком электронных налоговых услуг и исполнения им налоговых обязательств.

Данный способ распространяется на плательщика, взаимодействующего с органами государственных доходов электронным способом.

  • с даты доставки уведомления в личный кабинет пользователя на портале.

Данный способ распространяется на плательщика, зарегистрированного на портале.

  • через Государственную корпорацию – с даты его получения в явочном порядке.

Изменения также внесены в:

  • Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений.
  • Правила выдачи участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений.
  • Ряд других документов.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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