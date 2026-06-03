Уплата соцотчислений в госфонд социального страхования: внесены изменения
Так, уточняется, что в сводном платежном поручении по каждому участнику системы обязательного социального страхования указывается:
- фамилия, имя, отчество;
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
- сумма социального отчисления; период (месяц, год), за который уплачивается социальное отчисление.
Государственная корпорация осуществляет персонифицированный учет социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений в единой цифровой системе социально-трудовой сферы на базе ИИН участников системы обязательного социального страхования.
Орган государственных доходов не позднее пяти рабочих дней со дня образования задолженности по социальным отчислениям у плательщика направляет плательщику уведомление о сумме задолженности в размере более 6-кратного МРП.
Уведомление вручается плательщику лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения. При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным плательщику в следующих случаях:
- по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки плательщиком в уведомлении почтовой или иной организации связи;
При этом такое уведомление доставляется почтовой или иной организацией связи в срок не позднее 10 рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой или иной организацией связи.
В случае возврата почтовой или иной организацией связи уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, направленного органами государственных доходов плательщику по почте заказным письмом с уведомлением, датой вручения такого уведомления является дата проведения налогового обследования с привлечением понятых по основаниям и в порядке, которые установлены Налоговым кодексом.
электронным способом:
- с даты доставки уведомления в персонифицированный и защищенный от несанкционированного доступа интернет-ресурс органа государственных доходов, предназначенный для получения налогоплательщиком электронных налоговых услуг и исполнения им налоговых обязательств.
Данный способ распространяется на плательщика, взаимодействующего с органами государственных доходов электронным способом.
- с даты доставки уведомления в личный кабинет пользователя на портале.
Данный способ распространяется на плательщика, зарегистрированного на портале.
- через Государственную корпорацию – с даты его получения в явочном порядке.
Изменения также внесены в:
- Правила и случаи осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений или пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений.
- Правила выдачи участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений.
- Ряд других документов.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.