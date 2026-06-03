Товары электронной торговли получат новый статус в таможенном законодательстве

Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года в первом чтении одобрили поправки в закон "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Поправки в закон вносятся в целях приведения его положений в соответствие с Протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, совершенным 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге, в части регулирования электронной торговли.

"Предусматривается выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию и введение понятия "оператора электронной торговли", который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами по вопросам соблюдения процессов таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли", – говорится в заключении к законопроекту.

Поправки были взяты депутатами в работу в апреле 2026 года.