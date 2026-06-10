Товары электронной торговли получат отдельный статус в казахстанском законодательстве

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Депутаты Мажилиса 10 июня 2026 года во втором чтении приняли поправки в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Цель поправок – приведение их положений в соответствие с протоколом о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕЭС от 11 апреля 2017 года. "Предусматривается выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию и введение понятия "оператора электронной торговли", который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами по вопросам соблюдения процессов таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли", – говорится в заключении к закону. В первом чтении закон был принят 3 июня.

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