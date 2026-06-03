Изменились правила начисления и выплаты пенсий

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 мая 2026 года внес изменения в Правила исчисления размеров, назначения, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уполномоченный государственный орган в течение трех рабочих дней с даты утверждения, изменения или дополнения Правил актуализирует информацию о порядке оказания государственной услуги и направляет ее в Единый контакт-центр, уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий, Государственную корпорацию и оператору "цифрового правительства".

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие цифровые системы (ЦС) через шлюз "цифрового правительства":

в ЦС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;

– по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства; в ЦС "ООП" – для установления наиболее выгодного размера среднемесячного дохода, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд, а также на соответствие размера перечисленных сумм обязательных пенсионных взносов размеру произведенных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за указанный период;

– для установления наиболее выгодного размера среднемесячного дохода, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд, а также на соответствие размера перечисленных сумм обязательных пенсионных взносов размеру произведенных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за указанный период; в ЦС "ЗАГС" (записи актов гражданского состояния) – по свидетельству о рождении ребенка (детей) или выписке из актовой записи о рождении (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 13 августа 2007 года), по свидетельству о заключении брака (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 июня 2008 года), по свидетельству или уведомлению о смерти детей (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 мая 2008 года);

(записи актов гражданского состояния) – по свидетельству о рождении ребенка (детей) или выписке из актовой записи о рождении (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 13 августа 2007 года), по свидетельству о заключении брака (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 июня 2008 года), по свидетельству или уведомлению о смерти детей (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 мая 2008 года); в ЦС "Е Попечительство" – по документам об установлении опеки (попечительства);

– по документам об установлении опеки (попечительства); в ЦС "Верховный суд" – по решению суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);

– по решению суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей); в ЦС Комитета государственных доходов – по справке органа государственных доходов о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, а также по данным о доходе индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, глав крестьянских или фермерских хозяйств, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

Заявление подается заявителем в электронной либо бумажной форме, подписывается или заверяется ЭЦП заявителя.

Указывается, что при несоответствии (отсутствии) сведений в ЦС указанных выше, заявитель прилагает соответствующие документы к заявлению.

Также говорится, что представление решения суда не требуется при подтверждении государственными цифровыми системами сведений о получении ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью, лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Предусмотрено, что специалист, принявший заявление, проверяет полноту пакета представленных документов для назначения пенсий, а также сведений, полученных из ЦС, обеспечивает качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, представленных заявителем, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

При обращении заявителя за назначением государственной базовой пенсионной выплаты посредством портала запрос в ЦС государственных органов или организаций для получения необходимых сведений, предусмотренных в заявлении для назначения государственной базовой пенсионной выплаты согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

При представлении государственными органами или организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в автоматизированную ЦС Е-макет.

Вводится в действие с 13 июня 2026 года следующий пункт:

Если для принятия решения о назначении (изменении, возобновлении, выплаты) пенсий требуется приобщение к ЭМД дополнительных документов и сведений или доход не подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов и о их соответствии размерам социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и индивидуального подоходного налога, уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий возвращает ЭМД и через отделение Государственной корпорации направляет уведомление по форме.

Отделение Государственной корпорации в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления ставит в известность заявителя, в том числе посредством передачи sms-оповещения абонентского устройства сотовой связи, о представлении дополнительных документов в течение 25 рабочих дней со дня получения уведомления или sms-оповещения на абонентское устройство сотовой связи. Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.

При несогласии с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Указывается, что на основании решений уполномоченного органа по назначению пенсий и пособий Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней обеспечивает включение назначенных сумм пенсий в потребность в бюджетных средствах на выплату, которая представляется ежемесячно к 27 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты, в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Предусмотрено, что возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм пенсий осуществляется:

по заявлению получателя;

на основании письма отделения Государственной корпорации.

При этом отделения Государственной корпорации представляют в уполномоченную организацию по выдаче пенсий и пособий письмо с приложением необходимого документа (сведений о смерти либо выезда получателя за пределы Республики Казахстан, в том числе полученных из ЦС или запрос пенсионного дела от уполномоченного органа страны проживания, выехавшего получателя пенсии), подтверждающего обоснованность возврата выплат в Государственную корпорацию для перечисления в доход республиканского бюджета.

по решению суда.

Пенсионные дела, по которым осуществляется выплата пенсий (действующие дела), хранятся в архиве действующих дел.

ЭМД хранятся постоянно в ЦС центрального исполнительного органа.

Отделение Государственной корпорации в течение двух рабочих дней с момента получения информации из ЦС центрального исполнительного органа о поступлении (выбытии) получателя государственной базовой пенсионной выплаты в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, находящегося на полном государственном обеспечении, готовит проект решения о приостановлении (возобновлении) государственной базовой пенсионной выплаты с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС о поступлении (выбытии) получателя государственной базовой пенсионной выплаты в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, находящегося на полном государственном обеспечении, и передает его в уполномоченный орган через филиал Государственной корпорации.

Государственная корпорация осуществляет пенсионные выплаты по возрасту (сумм образовавшихся после формирования потребности на месяц выплаты) в объемах, установленных пунктом 3 статьи 202 Кодекса, лицам, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, и находящимся на полном государственном обеспечении, с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС о поступлении (выбытии) получателя пенсионных выплат по возрасту в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара.

Отделение Государственной корпорации возобновляет выплату пенсии по возрасту в полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС центрального исполнительного органа о выбытии получателя.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением некоторых норм.