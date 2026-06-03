#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Изменились правила начисления и выплаты пенсий

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 12:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 мая 2026 года внес изменения в Правила исчисления размеров, назначения, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что уполномоченный государственный орган в течение трех рабочих дней с даты утверждения, изменения или дополнения Правил актуализирует информацию о порядке оказания государственной услуги и направляет ее в Единый контакт-центр, уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий, Государственную корпорацию и оператору "цифрового правительства".

Специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие цифровые системы (ЦС) через шлюз "цифрового правительства":

  • в ЦС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;
  • в ЦС "ООП" – для установления наиболее выгодного размера среднемесячного дохода, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд, а также на соответствие размера перечисленных сумм обязательных пенсионных взносов размеру произведенных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования за указанный период;
  • в ЦС "ЗАГС" (записи актов гражданского состояния) – по свидетельству о рождении ребенка (детей) или выписке из актовой записи о рождении (по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан после 13 августа 2007 года), по свидетельству о заключении брака (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 июня 2008 года), по свидетельству или уведомлению о смерти детей (по регистрациям, произведенным на территории РК после 1 мая 2008 года);
  • в ЦС "Е Попечительство" – по документам об установлении опеки (попечительства);
  • в ЦС "Верховный суд" – по решению суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);
  • в ЦС Комитета государственных доходов – по справке органа государственных доходов о том, что лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, а также по данным о доходе индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, глав крестьянских или фермерских хозяйств, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

Заявление подается заявителем в электронной либо бумажной форме, подписывается или заверяется ЭЦП заявителя.

Указывается, что при несоответствии (отсутствии) сведений в ЦС указанных выше, заявитель прилагает соответствующие документы к заявлению.

Также говорится, что представление решения суда не требуется при подтверждении государственными цифровыми системами сведений о получении ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью, лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Предусмотрено, что специалист, принявший заявление, проверяет полноту пакета представленных документов для назначения пенсий, а также сведений, полученных из ЦС, обеспечивает качество воспроизведения электронных копий документов и их соответствия оригиналам, представленных заявителем, удостоверяет посредством своего ЭЦП, после чего оригиналы документов возвращает заявителю.

При обращении заявителя за назначением государственной базовой пенсионной выплаты посредством портала запрос в ЦС государственных органов или организаций для получения необходимых сведений, предусмотренных в заявлении для назначения государственной базовой пенсионной выплаты согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

При представлении государственными органами или организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в автоматизированную ЦС Е-макет.

Вводится в действие с 13 июня 2026 года следующий пункт:

Если для принятия решения о назначении (изменении, возобновлении, выплаты) пенсий требуется приобщение к ЭМД дополнительных документов и сведений или доход не подтверждается сведениями централизованной базы данных о перечислении обязательных пенсионных взносов и о их соответствии размерам социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и индивидуального подоходного налога, уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий возвращает ЭМД и через отделение Государственной корпорации направляет уведомление по форме.

Отделение Государственной корпорации в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления ставит в известность заявителя, в том числе посредством передачи sms-оповещения абонентского устройства сотовой связи, о представлении дополнительных документов в течение 25 рабочих дней со дня получения уведомления или sms-оповещения на абонентское устройство сотовой связи. Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.

При несогласии с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Указывается, что на основании решений уполномоченного органа по назначению пенсий и пособий Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней обеспечивает включение назначенных сумм пенсий в потребность в бюджетных средствах на выплату, которая представляется ежемесячно к 27 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты, в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Предусмотрено, что возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм пенсий осуществляется:

  • по заявлению получателя;
  • на основании письма отделения Государственной корпорации.

При этом отделения Государственной корпорации представляют в уполномоченную организацию по выдаче пенсий и пособий письмо с приложением необходимого документа (сведений о смерти либо выезда получателя за пределы Республики Казахстан, в том числе полученных из ЦС или запрос пенсионного дела от уполномоченного органа страны проживания, выехавшего получателя пенсии), подтверждающего обоснованность возврата выплат в Государственную корпорацию для перечисления в доход республиканского бюджета.

  • по решению суда.

Пенсионные дела, по которым осуществляется выплата пенсий (действующие дела), хранятся в архиве действующих дел.

ЭМД хранятся постоянно в ЦС центрального исполнительного органа.

Отделение Государственной корпорации в течение двух рабочих дней с момента получения информации из ЦС центрального исполнительного органа о поступлении (выбытии) получателя государственной базовой пенсионной выплаты в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, находящегося на полном государственном обеспечении, готовит проект решения о приостановлении (возобновлении) государственной базовой пенсионной выплаты с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС о поступлении (выбытии) получателя государственной базовой пенсионной выплаты в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, находящегося на полном государственном обеспечении, и передает его в уполномоченный орган через филиал Государственной корпорации.

Государственная корпорация осуществляет пенсионные выплаты по возрасту (сумм образовавшихся после формирования потребности на месяц выплаты) в объемах, установленных пунктом 3 статьи 202 Кодекса, лицам, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для престарелых и лиц с инвалидностью, и находящимся на полном государственном обеспечении, с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС о поступлении (выбытии) получателя пенсионных выплат по возрасту в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара.

Отделение Государственной корпорации возобновляет выплату пенсии по возрасту в полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем внесения информации в ЦС центрального исполнительного органа о выбытии получателя.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением некоторых норм.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
11:58, 03 июля 2023
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:26, 09 января 2026
Прекращение выплаты пособий: внесены изменения
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
12:17, 28 мая 2026
Выплата госпособия по инвалидности: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Логан Дэй
12:14, Сегодня
Новичок "Барыса" Дэй записал видеообращение для хоккейных фанатов из Астаны
Ходар о поражении от Зверева на РГ
11:56, Сегодня
Рафаэль Ходар опубликовал пост после поражения от Александра Зверева на "Ролан Гаррос"
Жалгас Жумагалиев
11:40, Сегодня
Два самбиста из Казахстана провалили допинг-контроль на элитном турнире
&quot;Сабах&quot; Покатилова проведёт УТС в Австрии
11:31, Сегодня
"Сабах" Покатилова проведёт УТС в Австрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: