Обновлены правила управления профессиональными рисками

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 28 мая 2026 года внесены изменения в Правила управления профессиональными рисками, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

В связи с принятием Цифрового кодекса Министерство труда обновило подходы к управлению профессиональными рисками на предприятиях.

Документ совершенствует систему охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также цифровизацию процессов оценки рисков.

Так, новые Правила предусматривают проведение оценки профессиональных рисков через Единую цифровую систему социально-трудовой сферы (ЕЦС) , устанавливают требования к специализированным организациям, детализируют порядок анализа вредных и опасных факторов, оценки условий труда, безопасности оборудования и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Оценка профессиональных рисков

Специализированная организация проводит оценку профессиональных рисков и осуществляет:

техническое обследование и визуальный осмотр рабочего места (рабочих мест);

изучение всех характеристик производственной среды и трудового процесса: рабочего места, производственного оборудования и машин, материалов, технологии и методов работы согласно Классификатору;

изучение технологических регламентов, процедур, инструкций и другой документации по выполняемой работе;

полноты и корректности заполнения Перечня вредных и (или) опасных факторов организации, идентифицированных работодателем, по результатам обследования рабочих мест;

ввод данных оценки ПР (индивидуального) в ЕЦС.

Оценка профессионального риска (индивидуального) состоит из:

оценки вредности условий труда (воздействия вредных факторов);

оценки травмоопасности условий труда (воздействия опасных факторов);

оценки безопасности производственного оборудования;

оценки обеспеченности СИЗ;

оценки заболеваемости.

Результаты оценки индивидуального ПР формируются автоматически в виде Отчета о результатах оценки ПР по профессии (должности, профессиональной группе) в ЕЦС.

Оценка вредности условий труда (воздействия вредных факторов) проводится специализированной организацией на основании инструментальных измерений параметров вредных или опасных факторов на рабочих местах, с использованием поверенных средств измерений. Специализированная организация заполняет анкету по тяжести и напряженности трудового процесса по каждой профессии (должности, профессиональной группе) согласно Классификатору.

Для субъектов малого и микропредпринимательства отдельных категорий предусмотрен упрощенный порядок оценки рисков через электронный опросник.

Работодатели также обязаны разрабатывать и контролировать выполнение планов корректирующих мер по снижению выявленных рисков.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.