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Право

Обновлены правила управления профессиональными рисками

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 15:54 Фото: primeminister.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 28 мая 2026 года внесены изменения в Правила управления профессиональными рисками, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

В связи с принятием Цифрового кодекса Министерство труда обновило подходы к управлению профессиональными рисками на предприятиях.

Документ совершенствует систему охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также цифровизацию процессов оценки рисков.

Так, новые Правила предусматривают проведение оценки профессиональных рисков через Единую цифровую систему социально-трудовой сферы (ЕЦС) , устанавливают требования к специализированным организациям, детализируют порядок анализа вредных и опасных факторов, оценки условий труда, безопасности оборудования и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Оценка профессиональных рисков

Специализированная организация проводит оценку профессиональных рисков и осуществляет:

  • техническое обследование и визуальный осмотр рабочего места (рабочих мест);
  • изучение всех характеристик производственной среды и трудового процесса: рабочего места, производственного оборудования и машин, материалов, технологии и методов работы согласно Классификатору;
  • изучение технологических регламентов, процедур, инструкций и другой документации по выполняемой работе;
  • полноты и корректности заполнения Перечня вредных и (или) опасных факторов организации, идентифицированных работодателем, по результатам обследования рабочих мест;
  • ввод данных оценки ПР (индивидуального) в ЕЦС.

Оценка профессионального риска (индивидуального) состоит из:

  • оценки вредности условий труда (воздействия вредных факторов);
  • оценки травмоопасности условий труда (воздействия опасных факторов);
  • оценки безопасности производственного оборудования;
  • оценки обеспеченности СИЗ;
  • оценки заболеваемости.

Результаты оценки индивидуального ПР формируются автоматически в виде Отчета о результатах оценки ПР по профессии (должности, профессиональной группе) в ЕЦС.

Оценка вредности условий труда (воздействия вредных факторов) проводится специализированной организацией на основании инструментальных измерений параметров вредных или опасных факторов на рабочих местах, с использованием поверенных средств измерений. Специализированная организация заполняет анкету по тяжести и напряженности трудового процесса по каждой профессии (должности, профессиональной группе) согласно Классификатору.

Для субъектов малого и микропредпринимательства отдельных категорий предусмотрен упрощенный порядок оценки рисков через электронный опросник.

Работодатели также обязаны разрабатывать и контролировать выполнение планов корректирующих мер по снижению выявленных рисков.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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