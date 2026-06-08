Первоклассники смогут обучаться по адапционной программе для изучения казахского языка
Адаптационная программа реализуется через внеклассные занятия или классные часы с использованием реальных жизненных коммуникативных ситуаций, направленных на формирование практических навыков общения (в организации среднего образования, семье и общественных местах).
Организация образования обеспечивает информирование родителей или иных законных представителей обучающихся о:
- целях, задачах и содержании Адаптационной программы;
- порядке и условиях реализации Адаптационной программы;
- результатах освоения Адаптационной программы обучающимися.
Информирование родителей или иных законных представителей обучающегося осуществляется посредством родительских собраний, консультаций, а также иных форм взаимодействия.
Адаптационная программа вводится по:
- заявлению родителей или иных законных представителей обучающегося;
- рекомендации педагога с письменного согласия родителей или иных законных представителей.
Родители или иные законные представители обучающегося подают заявление в письменной форме на имя руководителя организации среднего образования.
Руководитель организации среднего образования рассматривает заявление родителей или иных законных представителей обучающегося и в течение трех рабочих дней доводит принятое решение до сведения родителей или иных законных представителей обучающегося.
Педагог осуществляет наблюдение за адаптацией обучающихся первого класса к образовательному процессу посредством оценки понимания и навыков устной, письменной речи (начальный, базовый, средний) с использованием простых коммуникативных заданий.
При выявлении обучающегося, нуждающегося в дополнительной языковой поддержке, педагог:
- составляет письменную рекомендацию о возможности зачисления обучающегося в Адаптационную программу;
- доводит указанную рекомендацию до сведения родителей или иных законных представителей обучающегося.
По результатам рассмотрения заявлений родителей или законных представителей обучающихся, а также рекомендаций педагогов (при наличии письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся) формируется список обучающихся, подлежащих зачислению в Адаптационную программу, и утверждается приказом руководителя организации среднего образования.
Адаптационная программа реализуется в течение соответствующего учебного года в соответствии с планом и графиком, утвержденными руководителем организации среднего образования.
Решение о досрочном прекращении участия обучающегося в Адаптационной программе до окончания учебного года принимается по заявлению родителей или законных представителей обучающегося.
Адаптационная программа осуществляется при соблюдении следующих условий:
- наличие утвержденного списка обучающихся, зачисленных в Адаптационную программу;
- наличие плана и графика реализации Адаптационной программы, утвержденных приказом руководителя организации среднего образования;
- создание благоприятной образовательной среды, способствующей развитию коммуникативных навыков обучающихся;
- использование учебных и методических материалов, соответствующих целям и задачам Адаптационной программы;
- взаимодействие педагогов с родителями или иными законными представителями обучающихся по вопросам реализации Адаптационной программы.
Приказ вводится в действие с 15 июня 2026 года.