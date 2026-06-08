#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Первоклассники смогут обучаться по адапционной программе для изучения казахского языка

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 10:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра просвещения от 29 мая 2026 года утверждены Правила и условия внедрения адаптационной программы для обучающихся первых классов с казахским языком обучения, нуждающихся в дополнительной языковой поддержке, сообщает Zakon.kz.

Адаптационная программа реализуется через внеклассные занятия или классные часы с использованием реальных жизненных коммуникативных ситуаций, направленных на формирование практических навыков общения (в организации среднего образования, семье и общественных местах).

Организация образования обеспечивает информирование родителей или иных законных представителей обучающихся о:

  • целях, задачах и содержании Адаптационной программы;
  • порядке и условиях реализации Адаптационной программы;
  • результатах освоения Адаптационной программы обучающимися.

Информирование родителей или иных законных представителей обучающегося осуществляется посредством родительских собраний, консультаций, а также иных форм взаимодействия.

Адаптационная программа вводится по:

  • заявлению родителей или иных законных представителей обучающегося;
  • рекомендации педагога с письменного согласия родителей или иных законных представителей.

Родители или иные законные представители обучающегося подают заявление в письменной форме на имя руководителя организации среднего образования.

Руководитель организации среднего образования рассматривает заявление родителей или иных законных представителей обучающегося и в течение трех рабочих дней доводит принятое решение до сведения родителей или иных законных представителей обучающегося.

Педагог осуществляет наблюдение за адаптацией обучающихся первого класса к образовательному процессу посредством оценки понимания и навыков устной, письменной речи (начальный, базовый, средний) с использованием простых коммуникативных заданий.

При выявлении обучающегося, нуждающегося в дополнительной языковой поддержке, педагог:

  • составляет письменную рекомендацию о возможности зачисления обучающегося в Адаптационную программу;
  • доводит указанную рекомендацию до сведения родителей или иных законных представителей обучающегося.

По результатам рассмотрения заявлений родителей или законных представителей обучающихся, а также рекомендаций педагогов (при наличии письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся) формируется список обучающихся, подлежащих зачислению в Адаптационную программу, и утверждается приказом руководителя организации среднего образования.

Адаптационная программа реализуется в течение соответствующего учебного года в соответствии с планом и графиком, утвержденными руководителем организации среднего образования.

Решение о досрочном прекращении участия обучающегося в Адаптационной программе до окончания учебного года принимается по заявлению родителей или законных представителей обучающегося.

Адаптационная программа осуществляется при соблюдении следующих условий:

  • наличие утвержденного списка обучающихся, зачисленных в Адаптационную программу;
  • наличие плана и графика реализации Адаптационной программы, утвержденных приказом руководителя организации среднего образования;
  • создание благоприятной образовательной среды, способствующей развитию коммуникативных навыков обучающихся;
  • использование учебных и методических материалов, соответствующих целям и задачам Адаптационной программы;
  • взаимодействие педагогов с родителями или иными законными представителями обучающихся по вопросам реализации Адаптационной программы.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье
11:37, 08 июня 2026
Утверждены правила по безопасной эксплуатации объекта кондоминиума
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
10:51, 12 марта 2026
Адаптационную программу к обучению на казахском языке внедряют для первоклассников
Казахский язык, государственный язык РК
11:43, 03 июля 2025
Формировать Национальный корпус казахского языка будут по новым правилам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: