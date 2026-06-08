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Право

Обновлены правила расследования авиационных происшествий в гражданской авиации

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 14:48 Фото: unsplash
Приказом министра транспорта от 1 июня 2026 года внесены изменения в Правила представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок проведения расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, а также требования к системе обязательного и добровольного представления данных об авиационных событиях.

Единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности.

Определение причин или способствующих факторов не предполагает возложения вины или установления доли чьей-либо административной, гражданской или уголовной ответственности.

Любое судебное (внесудебное) разбирательство или любое другое расследование, направленные на установление доли чьей-либо вины или ответственности, проводятся отдельно от расследования, проводимого в соответствии с настоящими Правилами.

Процесс расследования не предполагает отстаивания или защиты интересов участвующих в расследовании сторон.

Авиационные происшествия и инциденты с воздушными судами гражданской и экспериментальной авиации, зарегистрированными в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК, расследуются Комиссией по расследованию авиационного происшествия или инцидента, создаваемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации по представлению уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий.

Указывается, что авиационное происшествие или инцидент, произошедшие с иностранным гражданским воздушным судном на территории республики, подлежат расследованию комиссией по расследованию авиационного происшествия или инцидента, создаваемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, или по взаимному согласию расследуются иностранным государством страны регистрации воздушного судна (эксплуатанта).

Отмечается, что комиссия по расследованию авиационного происшествия или инцидента руководствуется принципами объективности и беспристрастности при проводимом расследовании. В целях независимости расследования комиссия по расследованию авиационного происшествия или инцидента формируется с учетом исключения конфликта интересов.

Комиссия по расследованию авиационного происшествия или инцидента проводит расследование отдельно от любого судебного (внесудебного) разбирательства или любого другого расследования, направленных на установление чьей-либо вины или ответственности. Члены комиссии по расследованию авиационного события не высказывают мнение при любых разбирательствах, направленных на установление чьей-либо вины или ответственности.

При организации расследований не допускается вмешательство в деятельность комиссии по расследованию авиационных происшествий или инцидентов со стороны физических или юридических лиц, государственных органов, кроме случаев, прямо предусмотренных законами республики. Комиссии при организации расследований авиационных происшествий и инцидентов без задержки предоставляется доступ ко всем вещественным доказательствам.

Для обеспечения оперативного реагирования и организации первоначальных мероприятий при авиационных событиях на территории республики, приказом первого руководителя уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий создается дежурная бригада расследователей из числа служащих уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, обеспечивающая оперативный выезд на место авиационного события.

Дежурная бригада осуществляет мероприятия по расследованию авиационного события и выполняет полномочия Комиссии до ее создания. При создании Комиссии, лица состоящие в дежурной бригаде расследователей включаются в состав Комиссии.

Если с воздушным судном гражданской авиации, которое зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК, либо его эксплуатантом является физическое или юридическое лицо, произошло авиационное событие на территории иностранного государства, уполномоченная организация по расследованию авиационных происшествий осуществляет действия в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО и настоящими Правилами.

Правила также устанавливают Порядок представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации.

Приказ вводится в действие с 6 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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