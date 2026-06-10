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Право

Практику применения УДО судами рассмотрели в Конституционном суде

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции абзаца 1 пункта 9 нормативного постановления Верховного суда "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока.

Суть дела

Заявитель считает, что абзац первый пункта 9 нормативного постановления противоречит пункту 1 статьи 39 Конституции, поскольку допускает расширительное и неоднозначное толкование содержащихся в нем положений. Он также указывает, что оспариваемая им норма фактически наделяет судью чрезмерно широкими дискреционными полномочиями по ограничению права осужденного на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (УДО), замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания при определении и оценке всех условий, установленных статьями 72 и 73 Уголовного кодекса.

Заявитель также подчеркнул, что такому подходу способствует и положение абзаца первого части первой статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Позиция Конституционного суда

Конституционный суд полагает, что разъяснения, содержащиеся в нормативных постановлениях Верховного суда, должны соответствовать Конституции и уголовному закону, принципам независимости судей и правовой определенности, не выходить за пределы судебной компетенции и не устанавливать ограничения прав и свобод человека вне рамок закона.

"Признавая конституционность оспариваемого положения НП ВС, Конституционный суд считает необходимым указать на отдельные проблемы, связанные с оценкой исправления осужденного, учетом мнения потерпевшего при рассмотрении вопросов об УДО и ЗМН, а также с определением размера ущерба, требующие законодательного регулирования. Отсутствие в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве нормативно закрепленных четких критериев установления исправления осужденного обусловливает преобладание формального подхода при оценке поведения такого лица и, как следствие, широкое применение судейского усмотрения при разрешении вопросов об УДО и ЗМН", – говорится в документе.

В Конституционном суде также отметили, что в действующем законодательстве отсутствуют четко установленные правила учета мнения потерпевшего при рассмотрении вопросов об УДО или ЗМН, что создает неопределенность в правоприменительной практике и возлагает на суд значительную степень усмотрения при принятии решения.

Анализ уголовно-процессуального законодательства РК показывает, что оно ограничивается установлением права потерпевшего либо его представителя на участие в судебном заседании при рассмотрении вопроса об УДО (часть девятая статьи 478 УПК). При этом неявка указанных лиц не препятствует рассмотрению ходатайства об УДО или ЗМН, а в случаях явки потерпевшего либо его представителя суд выслушивает их объяснения.

В Конституционном суде также отметили, что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве участие потерпевшего при рассмотрении вопросов об УДО или ЗМН носит факультативный характер, а его мнение не имеет обязательного либо предопределяющего значения.

Следовательно, вопрос об учете мнения потерпевшего относится к сфере судебного усмотрения и разрешается судом исходя из совокупности всех обстоятельств дела, критериев исправления осужденного и достижения иных целей наказания. Как свидетельствует сложившаяся судебная практика, суды, как правило, принимают во внимание и учитывают мнение потерпевшего, при наличии его возражения отказывают в УДО или ЗМН.

УК устанавливает одним из условий применения судом УДО и ЗМН полное возмещение осужденным ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

Кроме того, замечено, что к ущербу, причиненному преступлением, отнесены и иные суммы, взысканные с осужденного по приговору или решению суда, которые в соответствии с законодательством республики к такому ущербу прямо не относятся. Они различаются и в УПК, в котором регламентируются вопросы рассмотрения в уголовном процессе гражданских исков о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением, а также возмещении иных расходов (часть первая статьи 166).

В Конституционном суде считают, что такое дополнение в нормативном постановлении ВС специальных условий к применению УДО и ЗМН, не предусмотренное уголовным законом, создает риск нарушения прав осужденных при рассмотрении их ходатайств.

Что постановил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд признал соответствующим Конституции абзац первый пункта 9 нормативного постановления Верховного суда "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания".

Но при этом рекомендовал правительству Казахстана рассмотреть вопрос о совершенствовании уголовного законодательства с учетом правовых позиций Конституционного суда, изложенных в нормативном постановлении.

Кроме того, рекомендовано Верховному суду дать дополнительные разъяснения по вопросам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания с учетом правовых позиций Конституционного суда.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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