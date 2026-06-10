Отключение интернета и связи по решению КНБ законно, считает Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции пункта 1-2 статьи 41-1 закона "О связи", сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Казахстанец обратился в суд с иском к операторам связи, поскольку в ночь с 4 на 5 января 2022 года отсутствовал доступ к услугам связи в городе Алматы, в том числе к интернету.

По его мнению, ограничение доступа к интернету и услугам связи произошло по собственному усмотрению государственных органов и операторов связи, так как в Указе президента "О введении чрезвычайного положения в городе Алматы" отсутствовало положение о приостановлении услуг связи (отключении интернета).

Суды отказали в удовлетворении иска заявителю.

Что установил Конституционный суд

Конституционный суд при рассмотрении обращения установил, что нормативное правовое регулирование в РК предусматривает как механизмы обеспечения доступа к информации, так и правовые основания и гарантии допустимого ограничения соответствующих прав.

Должностные лица КНБ вправе приостанавливать работу сетей и средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и размещенной на них информации при совокупности следующих условий:

наличие случая, не терпящего отлагательства;

ситуация может привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой;

осуществление в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности;

обязательное последующее уведомление уполномоченных органов в областях связи, масс-медиа и Генеральной прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

Конституционный суд не усматривает противоречия пункта 1-2 статьи 41-1 закона "О связи" с положениями Конституции, так как его норма представляет собой не средство произвольного ограничения права на получение и распространение информации, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, а правовой механизм реализации обязанности государства по обеспечению защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и нравственности населения.

Применение этой нормы предполагает соразмерный выбор в пользу защиты фундаментальных прав, прежде всего права на жизнь и здоровье, при временном ограничении возможности получения и распространения информации посредством сетей телекоммуникаций.

При этом Конституционный суд обратил внимание, что законодатель использовал общий критерий угрозы совершения тяжких и особо тяжких преступлений либо преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, не связывая применение положения рассматриваемой нормы с конкретными составами уголовных правонарушений. Такой подход сам по себе не свидетельствует о неконституционности регулирования, однако требует обеспечения дополнительных гарантий его единообразного и соразмерного применения.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал оспариваемую норму соответствующей Конституции.

Вместе с тем правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства в области связи с учетом правовых позиций Конституционного суда, в частности, в отношении конкретизации круга уголовных правонарушений и степени угрозы, при наличии которой применяется мера, предусмотренная пунктом 1-2 статьи 41-1 закона "О связи", c указанием ее временного характера и определением периода действия.

Нормативное постановление вступает в силу с 9 июня, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

Мы сообщали, что в Конституционном суде рассмотрели практику применения УДО казахстанскими судами.