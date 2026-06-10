Правительство утвердило комплексный план развития контейнерных перевозок
Отмечается, что принятие Комплексного плана развития контейнерных перевозок на 2026-2030 годы обусловлено низким уровнем использования контейнерных технологий в республике при наличии значительного транзитного, экспортного и внутреннего грузового потенциала.
"В условиях глобальной контейнеризации мировой торговли и усиления международной конкуренции за грузовые потоки требуется системный и целенаправленный подход к развитию контейнерных перевозок. Контейнерные перевозки являются ключевым элементом в повышении эффективности транспортно-логистического комплекса, снижении логистических издержек экономики и укреплении экспортно-транзитной роли страны", – говорится в документе.
Названы основные проблемы
1. Низкая доля контейнерных перевозок. Контейнерные перевозки составляют лишь 8% от общего объема перевозок, при крайне низкой доле во внутриреспубликанском сообщении (0,3%), что свидетельствует о слабой интеграции контейнеров в обслуживании внутреннего рынка.
2. Недостаточная реализация грузового потенциала. При наличии контейнеропригодной грузовой базы в объеме порядка 68,7 млн тонн в год текущие объемы перевозок более чем в три раза ниже потенциальных.
3. Дисбаланс структуры перевозок. Основной объем контейнерооборота формируется за счет транзита, тогда как экспортные и импортные перевозки развиты недостаточно по сравнению со странами с сопоставимым транзитным потенциалом.
4. Инфраструктурные и технологические ограничения. Недостаточное развитие контейнерной инфраструктуры, высокая концентрация грузов по номенклатуре и пунктам отправления требуют адресного и поэтапного развития.
5. Снижение скорости и предсказуемости перевозок. Необоснованные осмотры, длительные процедуры досмотра и временные ограничения на перемещение контейнеров увеличивают сроки доставки и снижают конкурентоспособность казахстанских маршрутов.
Ключевые задачи по решению проблем:
- формирование экономически конкурентоспособной и технологически устойчивой системы контейнерных перевозок;
- расширение применения контейнеров во внутреннем, экспортном и импортном сообщении;
- поэтапное развитие контейнерной инфраструктуры с учетом концентрации грузовой базы;
- повышение скорости и надежности перевозок за счет оптимизации контрольных и досмотровых процедур;
- создание сбалансированной тарифной модели и условий для привлечения частных инвестиций;
- интеграция контейнерных перевозок в международные транспортно-логистические коридоры.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли контейнерных перевозок от общего объема перевозок до 15% к 2030 году (в 2025 году – 8%);
- повышение скорости контейнерных перевозок к уровню 2025 года: 2030 год – транзитных на 20%, 2030 год – экспортных на 15%.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.