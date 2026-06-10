Правительство утвердило комплексный план развития контейнерных перевозок

Постановлением правительства от 29 мая 2026 года утвержден Комплексный план развития контейнерных перевозок в Республике Казахстан на 2026-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что принятие Комплексного плана развития контейнерных перевозок на 2026-2030 годы обусловлено низким уровнем использования контейнерных технологий в республике при наличии значительного транзитного, экспортного и внутреннего грузового потенциала.

"В условиях глобальной контейнеризации мировой торговли и усиления международной конкуренции за грузовые потоки требуется системный и целенаправленный подход к развитию контейнерных перевозок. Контейнерные перевозки являются ключевым элементом в повышении эффективности транспортно-логистического комплекса, снижении логистических издержек экономики и укреплении экспортно-транзитной роли страны", – говорится в документе.

Названы основные проблемы

1. Низкая доля контейнерных перевозок. Контейнерные перевозки составляют лишь 8% от общего объема перевозок, при крайне низкой доле во внутриреспубликанском сообщении (0,3%), что свидетельствует о слабой интеграции контейнеров в обслуживании внутреннего рынка.

2. Недостаточная реализация грузового потенциала. При наличии контейнеропригодной грузовой базы в объеме порядка 68,7 млн тонн в год текущие объемы перевозок более чем в три раза ниже потенциальных.

3. Дисбаланс структуры перевозок. Основной объем контейнерооборота формируется за счет транзита, тогда как экспортные и импортные перевозки развиты недостаточно по сравнению со странами с сопоставимым транзитным потенциалом.

4. Инфраструктурные и технологические ограничения. Недостаточное развитие контейнерной инфраструктуры, высокая концентрация грузов по номенклатуре и пунктам отправления требуют адресного и поэтапного развития.

5. Снижение скорости и предсказуемости перевозок. Необоснованные осмотры, длительные процедуры досмотра и временные ограничения на перемещение контейнеров увеличивают сроки доставки и снижают конкурентоспособность казахстанских маршрутов.

Ключевые задачи по решению проблем:

формирование экономически конкурентоспособной и технологически устойчивой системы контейнерных перевозок;

расширение применения контейнеров во внутреннем, экспортном и импортном сообщении;

поэтапное развитие контейнерной инфраструктуры с учетом концентрации грузовой базы;

повышение скорости и надежности перевозок за счет оптимизации контрольных и досмотровых процедур;

создание сбалансированной тарифной модели и условий для привлечения частных инвестиций;

интеграция контейнерных перевозок в международные транспортно-логистические коридоры.

Ожидаемые результаты:

увеличение доли контейнерных перевозок от общего объема перевозок до 15% к 2030 году (в 2025 году – 8%);

повышение скорости контейнерных перевозок к уровню 2025 года: 2030 год – транзитных на 20%, 2030 год – экспортных на 15%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.