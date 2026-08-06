Комплексный план по развитию легкой промышленности утвердили в Казахстане
В документе говорится, что развитие легкой промышленности в Казахстане сдерживает ряд факторов.
Среди них:
- высокая импортозависимость внутреннего рынка,
- недостаточный уровень переработки отечественного сырья,
- технологическая отсталость производств,
- ограниченный выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью,
- дефицит квалифицированных кадров
- низкая инвестиционная активность.
Все это ограничивает конкурентоспособность отрасли и ее вклад в развитие несырьевого сектора экономики.
Поэтому предложенный правительством Комплексный план по развитию легкой промышленности на 2026-2030 годы направлен на формирование конкурентоспособной и устойчивой отрасли, ориентированной на удовлетворение внутреннего спроса, развитие глубокой переработки сырья, увеличение доли отечественной продукции, расширение экспортного потенциала и создание новых рабочих мест.
Для достижения поставленных целей предусматривается реализация мер по модернизации производств, внедрению механизмов повышения локализации, развитию производственной кооперации, поддержке отечественных производителей и укреплению кадрового потенциала отрасли.
Комплексный план содержит 28 мероприятий по семи направлениям деятельности.
Направление 1. Совершенствование законодательной базы по мерам госстимулирования:
- Внедрение механизма предоставления налоговых льгот для предприятий легкой промышленности, заключивших соглашение о повышении локализации.
- Введение мер государственного стимулирования предприятий легкой промышленности в части пополнения оборотных средств, лизингового финансирования.
- Внедрение механизма заключения соглашения о повышении локализации между уполномоченным органом и казахстанскими производителями для предоставления льготных условий и встречных обязательств (увеличение объемов производства, принятие на работу лиц с инвалидностью, повышение локализации производства, выход на рынок путем увеличения ассортимента продукции и другое).
- Введение квоты на экспорт хлопка-волокна.
- Расширение перечня налогоплательщиков, импортирующих в РК товары для производства продукции, за исключением товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС, предназначенных для переработки.
- Разработка типовых технических спецификаций на закупаемую продукцию легкой промышленности.
Направление 2. Совершенствование механизмов регулируемых закупок:
- Внедрение поэтапного обязательного использования казахстанского сырья и материалов, используемых для изготовления продукции легкой промышленности.
- Установление изъятий из национального режима на товары, работы и услуги легкой промышленности.
- Расширение возможностей участия отечественных товаропроизводителей в регулируемых закупках с возможностью применения отдельных мер поддержки для общественных объединений лиц с инвалидностью.
- Установление минимального срока исполнения контрактов для производителей продукции легкой промышленности – не менее 120 календарных дней.
Направление 3. Борьба с "теневым" импортом:
- Внедрение обязательного учета и прослеживаемости сырья и продукции легкой промышленности путем перевода всего товарооборота на механизм "виртуальные склады" с обязательным списанием каждой единицы товара посредством оформления ЭСФ.
- Утверждение правил маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности.
Направление 4. Техническое регулирование:
- Стандартизация процессов сортировки шерсти и кожевенного сырья.
- Проведение антропометрического исследования населения и разработка современной национальной размерной сетки.
- Актуализация национальных стандартов на продукцию легкой промышленности.
Направление 5. Развитие кадров, женского предпринимательства и повышение квалификации:
- Создание центров признания профессиональных квалификаций в легкой промышленности.
- Разработка и актуализация образовательных программ технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.
- Обучение внедрению цифровых инструментов продаж и CRM-систем на предприятиях легкой промышленности.
- Внедрение обучения в области ценообразования, маркетинга и сертификации для женщин-предпринимателей легкой промышленности.
Направление 6. Развитие казахстанского бренда:
- Внесение изменений в проверочные листы в сфере регулирования торговой деятельности в части включения требований по соблюдению нормы размещения непродовольственных товаров отечественного производства на торговой площади и полочного пространства в объеме не менее 30%.
- Формирование положительного имиджа отечественных производителей товаров легкой промышленности и их брендов.
- Предоставление льготных условий аренды торговых площадей для казахстанских производителей товаров легкой промышленности.
- Привлечение казахстанских производителей при разработке и производстве спортивной формы и экипировки для олимпийских игр и спортивных соревнований.
- Разработка ведомственной награды для работников предприятий легкой промышленности.
Направление 7. Привлечение инвестиций в отрасль легкой промышленности:
- Мониторинг реализуемых проектов по производству сырья (нити, ткани, фурнитура, готовая кожа), используемого для изготовления продукции легкой промышленности.
- Предоставление не менее 10% от площади отраслевых выставок, ярмарок в РК казахстанским производителям легкой промышленности.
- Реализация программы экспортной акселерации предприятий легкой промышленности.
- Рассмотрение опыта создания экспортных консорциумов предприятий одежды, обуви, текстиля и кожевенной продукции по аналогии с промышленным развитием UNIDO ООН.
По итогам реализации Комплексного плана ожидается:
- увеличение объема производства в 2 раза к 2030 году от уровня 2025 года;
- увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 20 %;
- увеличение занятости до 35-40 тысяч человек.
Постановление введено в действие с 31 июля.