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Право

Комплексный план по развитию легкой промышленности утвердили в Казахстане

Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 08:57 Фото: akorda.kz
Правительство постановлением от 31 июля 2026 года утвердило Комплексный план по развитию легкой промышленности на 2026 - 2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что развитие легкой промышленности в Казахстане сдерживает ряд факторов.

Среди них:

  • высокая импортозависимость внутреннего рынка,
  • недостаточный уровень переработки отечественного сырья,
  • технологическая отсталость производств,
  • ограниченный выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью,
  • дефицит квалифицированных кадров
  • низкая инвестиционная активность.

Все это ограничивает конкурентоспособность отрасли и ее вклад в развитие несырьевого сектора экономики.

Поэтому предложенный правительством Комплексный план по развитию легкой промышленности на 2026-2030 годы направлен на формирование конкурентоспособной и устойчивой отрасли, ориентированной на удовлетворение внутреннего спроса, развитие глубокой переработки сырья, увеличение доли отечественной продукции, расширение экспортного потенциала и создание новых рабочих мест.

Для достижения поставленных целей предусматривается реализация мер по модернизации производств, внедрению механизмов повышения локализации, развитию производственной кооперации, поддержке отечественных производителей и укреплению кадрового потенциала отрасли.

Комплексный план содержит 28 мероприятий по семи направлениям деятельности.

Направление 1. Совершенствование законодательной базы по мерам госстимулирования:

  • Внедрение механизма предоставления налоговых льгот для предприятий легкой промышленности, заключивших соглашение о повышении локализации.
  • Введение мер государственного стимулирования предприятий легкой промышленности в части пополнения оборотных средств, лизингового финансирования.
  • Внедрение механизма заключения соглашения о повышении локализации между уполномоченным органом и казахстанскими производителями для предоставления льготных условий и встречных обязательств (увеличение объемов производства, принятие на работу лиц с инвалидностью, повышение локализации производства, выход на рынок путем увеличения ассортимента продукции и другое).
  • Введение квоты на экспорт хлопка-волокна.
  • Расширение перечня налогоплательщиков, импортирующих в РК товары для производства продукции, за исключением товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС, предназначенных для переработки.
  • Разработка типовых технических спецификаций на закупаемую продукцию легкой промышленности.

Направление 2. Совершенствование механизмов регулируемых закупок:

  • Внедрение поэтапного обязательного использования казахстанского сырья и материалов, используемых для изготовления продукции легкой промышленности.
  • Установление изъятий из национального режима на товары, работы и услуги легкой промышленности.
  • Расширение возможностей участия отечественных товаропроизводителей в регулируемых закупках с возможностью применения отдельных мер поддержки для общественных объединений лиц с инвалидностью.
  • Установление минимального срока исполнения контрактов для производителей продукции легкой промышленности – не менее 120 календарных дней.

Направление 3. Борьба с "теневым" импортом:

  • Внедрение обязательного учета и прослеживаемости сырья и продукции легкой промышленности путем перевода всего товарооборота на механизм "виртуальные склады" с обязательным списанием каждой единицы товара посредством оформления ЭСФ.
  • Утверждение правил маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности.

Направление 4. Техническое регулирование:

  • Стандартизация процессов сортировки шерсти и кожевенного сырья.
  • Проведение антропометрического исследования населения и разработка современной национальной размерной сетки.
  • Актуализация национальных стандартов на продукцию легкой промышленности.

Направление 5. Развитие кадров, женского предпринимательства и повышение квалификации:

  • Создание центров признания профессиональных квалификаций в легкой промышленности.
  • Разработка и актуализация образовательных программ технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.
  • Обучение внедрению цифровых инструментов продаж и CRM-систем на предприятиях легкой промышленности.
  • Внедрение обучения в области ценообразования, маркетинга и сертификации для женщин-предпринимателей легкой промышленности.

Направление 6. Развитие казахстанского бренда:

  • Внесение изменений в проверочные листы в сфере регулирования торговой деятельности в части включения требований по соблюдению нормы размещения непродовольственных товаров отечественного производства на торговой площади и полочного пространства в объеме не менее 30%.
  • Формирование положительного имиджа отечественных производителей товаров легкой промышленности и их брендов.
  • Предоставление льготных условий аренды торговых площадей для казахстанских производителей товаров легкой промышленности.
  • Привлечение казахстанских производителей при разработке и производстве спортивной формы и экипировки для олимпийских игр и спортивных соревнований.
  • Разработка ведомственной награды для работников предприятий легкой промышленности.

Направление 7. Привлечение инвестиций в отрасль легкой промышленности:

  • Мониторинг реализуемых проектов по производству сырья (нити, ткани, фурнитура, готовая кожа), используемого для изготовления продукции легкой промышленности.
  • Предоставление не менее 10% от площади отраслевых выставок, ярмарок в РК казахстанским производителям легкой промышленности.
  • Реализация программы экспортной акселерации предприятий легкой промышленности.
  • Рассмотрение опыта создания экспортных консорциумов предприятий одежды, обуви, текстиля и кожевенной продукции по аналогии с промышленным развитием UNIDO ООН.

По итогам реализации Комплексного плана ожидается:

  • увеличение объема производства в 2 раза к 2030 году от уровня 2025 года;
  • увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке до 20 %;
  • увеличение занятости до 35-40 тысяч человек.

Постановление введено в действие с 31 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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