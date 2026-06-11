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Право

Оформить справку о происхождении вылова можно по новым правилам

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 09:12 Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 1 июня 2026 года "Об утверждении правил оказания государственных услуг в области рыбного хозяйства", сообщает Zakon.kz.

Документом утверждаются:

  • правила оказания государственной услуги "Согласование установки рыбозащитных устройств водозаборных и сбросных сооружений";
  • правила оказания государственной услуги "Выдача справки о происхождении вылова".

Рассказываем, как получить справку о происхождении вылова.

Государственная услуга оказывается территориальными подразделениями Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК гражданам или юридическим лицам.

Для получения государственной услуги следует подать заявление через портал, при этом в "личном кабинете" отображается статус о принятии заявления, а также извещение о дате и времени получения результата оказания государственной услуги.

При этом справку о регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о документе, удостоверяющем личность физического лица, услугодатель получает из государственных цифровых систем через портал.

В день поступления заявления его регистрируют в цифровой системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" и направляют руководителю услугодателя, которым назначается ответственный работник.

Услугодатель в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель оформляет справку о происхождении вылова. Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в "Е-лицензирование" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя.

Основаниями для отказа в оказании госуслуги могут быть:

  • установление недостоверности представленных услугополучателем документов и сведений, содержащихся в них для получения государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Также правилами определена процедура обжалования действий либо бездействия услугодателя.

Приказ вводится в действие с 9 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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