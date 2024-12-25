Направление на госпитализацию и выписка из медкарты: новые госуслуги по оказанию медицинской помощи

Министр здравоохранения подписала приказ от 27 ноября 2024 года "Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере оказания медицинской помощи", сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены правила оказания государственных услуг:

выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар;

выдача выписки из медицинской карты стационарного больного;

выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.

Как получить госуслугу по выдаче направления пациентам на госпитализацию в стационар

Для получения государственной услуги нужно обратиться в поликлинику (организация ПМСП) по месту прикрепления непосредственно или через портал "электронного правительства".

Для получения государственной услуги в электронном формате следует сформировать запрос на получение государственной услуги на портале, подписанный ЭЦП. Результат госуслуги придет в "Личный кабинет" в форме электронного документа.

Какие документы потребуются

При обращении к услугодателю:

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

результаты клинико-диагностических исследований согласно направляемому диагнозу.

При обращении через портал:

Сведения о документе, удостоверяющем личность услугополучателя, услугодатель получает из сервиса цифровых документов (для идентификации) при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

Электронные копии записей участкового врача, профильных специалистов и результатов клинико-диагностических исследований извлекаются из медицинских информационных систем.

Услуга оказывается бесплатно в течение одного рабочего дня с момента сдачи пациентом документов организации ПМСП.

Какова процедура выдачи направления

При непосредственном обращении в поликлинику для получения государственной услуги пациент идет на прием к участковому врачу по предварительной записи с результатами клинико-диагностических (лабораторных, инструментальных и функциональных, консультаций профильных специалистов) исследований по соответствующему диагнозу.

Участковый врач на основании осмотра, результатов исследований оформляет запись в медицинской карте о наличии показаний или противопоказаний для направления в стационар. При наличии противопоказаний участковый врач оформляет отказ в медицинской карте с указанием оснований отказа.

Для оказания государственной услуги через портал руководителем организации ПМСП назначается лицо, ответственное за оказание государственной услуги (ответственный специалист), имеющее доступ к медицинским информационным системам и персональным медицинским данным.

Ответственный специалист проверяет пакет документов на полноту и соответствие электронных копий записей врача о направлении на госпитализацию в стационар, результатов клинико-диагностических исследований на соответствие данным медицинских информационных систем.

При наличии полного пакета документов и соответствии электронных копий заключения врача о направлении на госпитализацию в стационар, результатов клинико-диагностических исследований данным медицинских информационных систем ответственный специалист формирует направление в стационар в форме электронного документа, подписывает ЭЦП и направляет в личный кабинет услугополучателя.

При отказе в оказании государственной услуги ответственный специалист оформляет мотивированный отказ, подписывает посредством ЭЦП и направляет в личный кабинет услугополучателя.

Основаниями для отказа являются:

Установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги или сведений, содержащихся в них.

Отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Как получить выписку из медицинской карты стационарного больного

Выписка из медицинской карты стационарного больного на бумажном носителе с результатами проведенного обследования, лечения и рекомендациями по дальнейшему наблюдению, подписанная лечащим врачом и заведующим отделением, выдается после завершения лечения в стационаре при выписке (в день выписки).

Выписка заносится в медицинские информационные системы в день выписки, с указанием фактического времени выписки.

Для получения государственной услуги после выписки из стационара пациент обращается к услугодателю непосредственно или посредством "электронного правительства".

Для получения государственной услуги в электронном формате формируется запрос на получение государственной услуги на Портале, подписанный ЭЦП. Результат оказания государственной услуги направляют пациенту в "Личный кабинет" в форме электронного документа.

При подаче пациентом документов в "Личный кабинет" направляется уведомление о назначении даты выдачи результата оказания государственной услуги в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в форме электронного документа.

Какие документы для этого требуются:

Удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации).

При обращении через Портал сведения о документе, удостоверяющем личность пациента, услугодатель получает из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца документа, подтвержденного одноразовы пмаролем или путем отправления короткого СМС в качестве ответа на уведомление Портала.

При непосредственном обращении для получения государственной услуги пациент обращается к ответственному специалисту, который назначается руководителем стационара.

Сотрудник отдела статистики уточняет данные о факте госпитализации в медицинских информационных системах.

При подтверждении факта госпитализации и наличии документов сотрудник отдела статистики извлекает выписку из медицинских информационных систем. Выписка, согласованная и подписанная лечащим врачом и заведующим отделением, выдается услугополучателю в день обращения.

Для оказания государственной услуги через Портал руководителем стационара назначается ответственный специалист, имеющее доступ к медицинским информационным системам информационным системам Уполномоченного органа.

Ответственный специалист проверяет:

пакет документов на полноту;

уточняет данные о факте госпитализации услугополучателя в медицинских информационных системах.

При наличии полного пакета документов и подтверждения факта госпитализации в медицинских информационных системах ответственный специалист электронную копию выписку из медицинских информационных систем, подписанную ЭЦП, направляет в личный кабинет услугополучателя.

Как получить заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении

Для получения государственной услуги гражданин обращается в поликлинику по месту прикрепления непосредственно или посредством "электронного правительства".

Для получения госуслуги в электронном формате нужно сформировать запрос на получение государственной услуги на портале, подписанный ЭЦП. Результат оказания государственной услуги будет направлен в "Личный кабинет" в форме электронного документа.

Какие документы требуются

При обращении к услугодателю:

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации).

результаты клинико-диагностических исследований согласно направляемому диагнозу.

При обращении через портал:

Сведения о документе, удостоверяющем личность услугополучателя, услугодатель получает из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством передачи одноразового пароля или путем отправления СМС в качестве ответа на уведомление портала.

Электронные копии заключения врача о нуждаемости в санаторно-курортном лечении и результаты клинико-диагностических исследований извлекаются из медицинских информационных систем.

При непосредственном обращении в поликлинику для получения государственной услуги пациент идет на прием к участковому врачу по предварительной записи с результатами клинико-диагностических (лабораторных, инструментальных и функциональных, консультаций профильных специалистов) исследованийпо соответствующему диагнозу.

Участковый врач на основании осмотра, результатов исследований оформляет в медицинской карте амбулаторного больного заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, заполняет санаторно-курортную карту.

Для оказания государственной услуги через портал руководителем организации ПМСП назначается ответственный специалист, имеющее доступ к медицинским информационным системам и персональным медицинским данным.

Ответственный специалист проверяет пакет документов на полноту и соответствие электронных копий заключения врача о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, результатов клинико-диагностических исследований на основании данных медицинских информационных систем.

При наличии полного пакета документов и соответствии электронных копий заключения врача о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, результатов клинико-диагностических исследований данным медицинских информационных систем ответственный специалист электронную копию санаторно-курортной карты из медицинских информационных систем, подписанную ЭЦП, направляет в личный кабинет услугополучателя.

Приказ вводится в действие с 4 января 2025 года.