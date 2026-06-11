Военнослужащих будут назначать по цифровому рейтингу в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили поправки, направленные на совершенствование правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Новеллы закона представил коллегам депутат Алишер Сатвалдиев. По его словам, законом вносятся изменения и дополнения в законы "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О миротворческой деятельности Республики Казахстан".

"Поправками устанавливаются правовой статус аппарата военного представителя за рубежом, порядок его финансирования и приравнивание должностей военнослужащих, проходящих службу в данном аппарате, к сотрудникам дипломатической службы. Предусматривается внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности, за исключением военнослужащих специального государственного органа", – пояснил он.

Внесен также ряд поправок, направленных на повышение социальной и правовой защищенности военнослужащих. В частности, военнослужащим Вооруженных сил и Пограничной службы будет выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении антитеррористических операций, а также в обеспечении режима чрезвычайного положения.

Выплатой в размере минимальной заработной платы обеспечивается также военнослужащий, проходящий службу не на воинских должностях и находящийся в распоряжении командира (начальника) в связи с вынесением в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении.

"Устанавливается срок давности для обжалования решения об увольнении с воинской службы. Военнослужащему предоставляется возможность увольнения с воинской службы по собственному желанию при наличии выслуги 25 и более лет, за исключением случаев введения чрезвычайного положения или военного положения. В срок службы офицера, проходящего воинскую службу по призыву, не засчитывается период нахождения его в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Данный период времени будет засчитываться в выслугу лет", – сказано в заключении профильного Комитета Сената.

Сенатор Андрей Лукин поддержал коллегу. По его словам, особый характер воинской службы, высокая ответственность и риск для жизни и здоровья требуют адекватной поддержки со стороны государства.

"Предусмотренные законом дополнительные механизмы социальной и правовой защиты военнослужащих являются своевременными и справедливыми. Считаю необходимым поддержать данный закон", – призвал он.

Ранее депутаты Сената поддержали документ, касающийся привилегий сотрудников учреждений ООН. Документ направлен на подпись главе государства.