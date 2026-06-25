Назначать на должности военнослужащих будут с учетом цифрового рейтинга

Президент подписал закон от 24 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы", сообщает Zakon.kz.

Законом вносятся изменения и дополнения в законы "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О миротворческой деятельности Республики Казахстан".

Поправками устанавливаются правовой статус аппарата военного представителя за рубежом, порядок его финансирования и приравнивание должностей военнослужащих, проходящих службу в данном аппарате, к сотрудникам дипломатической службы.

Так, определено понятие:

аппарат военного представителя – военный представитель, его заместители и помощники, являющиеся военнослужащими, представляющими интересы Вооруженных Сил Республики Казахстан в международной организации и органе военного сотрудничества иностранного государства, осуществляющие свою деятельность за пределами Республики Казахстан.

Предусматривается внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности, за исключением военнослужащих специального государственного органа.

Уточнено понятие:

показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством цифровой кадровой системы формализованное числовое выражение профессионального потенциала военнослужащего (за исключением военнослужащего специального государственного органа Республики Казахстан), основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для воинской должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критериях).

Комплектование, назначение на воинские должности с применением показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга), перемещение, освобождение от воинских должностей, перевод в государственные, специальные государственные и правоохранительные органы, на службу в органы гражданской защиты и увольнение военнослужащих производятся в соответствии с Правилами прохождения воинской службы.

Порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего утверждаются первым руководителем уполномоченного органа.

В отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала, назначаемых на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного государственного органа, проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.

Также теперь в срок службы офицера, проходящего воинскую службу по призыву, не засчитывается период нахождения его в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и после окончания указанного отпуска офицер продолжает прохождение воинской службы на недослуженный срок.

Время нахождения офицера, проходящего воинскую службу по призыву, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в выслугу лет.

Устанавливается срок давности для обжалования решения об увольнении с воинской службы.

Граждане РК, уволенные с воинской службы, вправе обжаловать решение об увольнении в суд в соответствии с законами РК, но не позднее трех месяцев со дня письменного ознакомления с приказом или выпиской из него.

Внесен также ряд поправок, направленных на повышение социальной и правовой защищенности военнослужащих. В частности, военнослужащим Вооруженных сил и Пограничной службы будет выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении антитеррористических операций, а также в обеспечении режима чрезвычайного положения.

Выплатой в размере минимальной заработной платы обеспечивается также военнослужащий, проходящий службу не на воинских должностях и находящийся в распоряжении командира (начальника) в связи с вынесением в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении.

Военнослужащему предоставляется возможность увольнения с воинской службы по собственному желанию при наличии выслуги 25 и более лет, за исключением случаев введения чрезвычайного положения или военного положения.

Закон вводится в действие с 6 июля.