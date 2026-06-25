#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Назначать на должности военнослужащих будут с учетом цифрового рейтинга

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент подписал закон от 24 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы", сообщает Zakon.kz.

Законом вносятся изменения и дополнения в законы "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О миротворческой деятельности Республики Казахстан".

Поправками устанавливаются правовой статус аппарата военного представителя за рубежом, порядок его финансирования и приравнивание должностей военнослужащих, проходящих службу в данном аппарате, к сотрудникам дипломатической службы.

Так, определено понятие:

  • аппарат военного представителя – военный представитель, его заместители и помощники, являющиеся военнослужащими, представляющими интересы Вооруженных Сил Республики Казахстан в международной организации и органе военного сотрудничества иностранного государства, осуществляющие свою деятельность за пределами Республики Казахстан.

Предусматривается внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности, за исключением военнослужащих специального государственного органа.

Уточнено понятие:

  • показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством цифровой кадровой системы формализованное числовое выражение профессионального потенциала военнослужащего (за исключением военнослужащего специального государственного органа Республики Казахстан), основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для воинской должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критериях).

Комплектование, назначение на воинские должности с применением показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга), перемещение, освобождение от воинских должностей, перевод в государственные, специальные государственные и правоохранительные органы, на службу в органы гражданской защиты и увольнение военнослужащих производятся в соответствии с Правилами прохождения воинской службы.

Порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего утверждаются первым руководителем уполномоченного органа.

В отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала, назначаемых на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного государственного органа, проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.

Также теперь в срок службы офицера, проходящего воинскую службу по призыву, не засчитывается период нахождения его в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и после окончания указанного отпуска офицер продолжает прохождение воинской службы на недослуженный срок.

Время нахождения офицера, проходящего воинскую службу по призыву, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в выслугу лет.

Устанавливается срок давности для обжалования решения об увольнении с воинской службы.

Граждане РК, уволенные с воинской службы, вправе обжаловать решение об увольнении в суд в соответствии с законами РК, но не позднее трех месяцев со дня письменного ознакомления с приказом или выпиской из него.

Внесен также ряд поправок, направленных на повышение социальной и правовой защищенности военнослужащих. В частности, военнослужащим Вооруженных сил и Пограничной службы будет выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении антитеррористических операций, а также в обеспечении режима чрезвычайного положения.

Выплатой в размере минимальной заработной платы обеспечивается также военнослужащий, проходящий службу не на воинских должностях и находящийся в распоряжении командира (начальника) в связи с вынесением в отношении него постановления о квалификации деяния подозреваемого либо применения меры пресечения по уголовному делу о преступлении.

Военнослужащему предоставляется возможность увольнения с воинской службы по собственному желанию при наличии выслуги 25 и более лет, за исключением случаев введения чрезвычайного положения или военного положения.

Закон вводится в действие с 6 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
11:33, 11 июня 2026
Военнослужащих будут назначать по цифровому рейтингу в Казахстане
Авиационная база, авиабаза, военная авиация, вооруженные силы РК, армия, военнослужащие, военные, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК
10:18, 25 февраля 2026
Цифровой рейтинг могут внедрить при назначении на воинские должности в Казахстане
Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие
19:35, 10 января 2025
В Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих: Токаев подписал закон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Сегодня
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Сегодня
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Сегодня
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
10:01, Сегодня
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: