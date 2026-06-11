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Право

Токаев подписал закон, наделяющий генпрокурора статусом инвестиционного омбудсмена

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:07 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства подписал поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства о выборах и прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование избирательного законодательства, деятельности органов прокуратуры, защиту прав инвесторов, гуманизацию уголовно-исполнительной системы, а также приведение действующих законодательных актов в соответствие с положениями новой Конституции, принятой на республиканском референдуме в марте текущего года.

Так, генеральный прокурор наделяется правовым статусом инвестиционного омбудсмена, на которого будут возложены функции по защите прав и законных интересов инвесторов. На региональном уровне инвестиционного омбудсмена будут представлять инвестиционные прокуроры – прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры (столицы и городов республиканского значения).

При этом за органами прокуратуры сохраняется также компетенция по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов.

Значительный блок поправок касается улучшения содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденных женщин, включая женщин, имеющих малолетнего ребенка, а также мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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