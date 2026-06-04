Новый правовой статус появится у генпрокурора Казахстана

Депутаты Сената 4 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки по вопросам выборов для приведения их в соответствие с Конституцией Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Также был принят сопутствующий законопроект.

"Уточняется компетенция маслихатов в части избрания членов территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий путем проведения тайного или открытого голосования в целях приведения в соответствие с положениями Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан". Расширяются основания досрочного прекращения полномочий депутата маслихата путем дополнения действующих норм закона таким основанием, как отзыв депутата, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу. Законом вводится обязательная публикация сведений о составе собрания местного сообщества на интернет-ресурсах органов местного самоуправления в целях обеспечения прозрачности при осуществлении им своих полномочий", – сообщил сенатор Марат Кожаев.

Кроме того, законом вносятся поправки, направленные на:

усиление компетенции прокуратуры по защите прав инвесторов;

совершенствование механизмов защиты прав инвесторов;

наделение органов прокуратуры компетенцией по осуществлению координации деятельности государственных органов при сопровождении инвестиционных проектов.

Также в рамках поправок в Предпринимательский кодекс генеральный прокурор наделяется правовым статусом инвестиционного омбудсмена, на которого будут возложены функции по защите прав и законных интересов инвесторов. На региональном уровне инвестиционного омбудсмена будут представлять инвестиционные прокуроры – прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры (столицы и городов республиканского значения).

При этом за органами прокуратуры сохраняется также компетенция по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов.

"Во исполнение поручения главы государства о необходимости внедрения прогрессивных подходов, стимулирующих осужденных к соблюдению ценностей Закона и Порядка и реинтеграции их в общество, в Уголовном кодексе вводится новая статья 73-1, предусматривающая условное сокращение срока лишения свободы. Согласно нововведению, лицу, отбывающему лишение свободы, при отсутствии у него дисциплинарного взыскания в течение одного года оставшийся неотбытый срок лишения свободы подлежит условному сокращению судом на один месяц. В целях защиты прав осужденных женщин в Уголовно-исполнительном кодексе выделены и разграничены из общих прав осужденных права женщин, отбывающих наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности. Указанными нормами улучшаются условия их содержания", – отметил сенатор.

Важнейший блок поправок касается осужденных женщин, имеющих малолетнего ребенка, а также мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка, отбывающих наказание в учреждениях минимальной безопасности.

В частности, с принятием закона указанные лица будут иметь право два раза в год на краткосрочный выезд за пределы учреждения минимальной безопасности для свидания с малолетними детьми.

Действующие нормы Уголовно-исполнительного кодекса устанавливают определенные ограничения в части телефонных переговоров для осужденных в зависимости от условий отбывания наказания.

Для осужденных женщин, имеющих или воспитывающих малолетнего ребенка, и осужденных мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка, указанные ограничения исключаются. Для них право телефонных переговоров сохраняется исключительно для поддержания связи с малолетними детьми в соответствии с периодичностью, установленной в Уголовно-исполнительном кодексе.

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