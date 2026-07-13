Отмена 10% неустойки: Минздрав изменит правила для медорганизаций

Минздрав подготовил поправки в Правила проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается отказаться от применения 10-процентной неустойки по договорам закупа медицинских услуг в отдельных случаях. При этом все механизмы государственного контроля, проверки качества медицинской помощи и ответственность за нарушения сохраняются. Для пациентов порядок получения медицинской помощи не изменится.

В Минздраве отметили, что одним из ключевых нововведений станет исключение нормы, предусматривающей применение договорной неустойки в размере 10 процентов в случаях выявления фактов осуществления медицинской деятельности без разрешительных документов.

"Предлагаемая поправка направлена на совершенствование договорных отношений между Фондом социального медицинского страхования и медицинскими организациями. Также изменения позволят исключить избыточную финансовую нагрузку на поставщиков медицинских услуг", – пояснили в министерстве.

При этом там подчеркнули, что отмена указанной договорной санкции не означает отмену ответственности медицинских организаций.

Все действующие механизмы мониторинга исполнения договоров, контроля объемов и качества оказанной медицинской помощи, экспертизы медицинских услуг, а также меры ответственности за выявленные нарушения продолжают действовать в полном объеме.

Таким образом, медицинские организации по-прежнему будут проходить проверки, а при выявлении нарушений к ним будут применяться предусмотренные законодательством меры.

Действие нормы будет распространяться на отношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.