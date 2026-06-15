#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Госуслуги по вопросам детей, оставшихся без попечения родителей: внесены изменения

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 09:40 Фото: unsplash
Приказом министра просвещения от 3 июня 2026 года внесены изменения в Правилах учета лиц, являющихся гражданами РК, постоянно проживающих на территории республики, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения государственной услуги подают заявление через веб-портал "цифрового правительства" о постановке на учет лиц, желающих усыновить детей (в произвольной форме) с приложением документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугополучателя и супруга (-и), если состоит в браке, иных лиц, совместно проживающих с услугополучателем (при наличии), подтверждающих право собственности на жилище услугополучателя и супруга (-и), свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, при отсутствии сведений в цифровой системе "Регистрационный пункт РАГС", а также сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) из Центра психического здоровья "Наркология", Центра психического здоровья "Психиатрия" услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Заявитель дает согласие услугодателю на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственной услуги, если иное не предусмотрено законами РК.

Цифровые документы из сервиса цифровых документов услугодатель получает через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает услугополучателю в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сведения о наличии либо отсутствии судимости услугополучателя и супруга (-и), (если состоит в браке), и иных совместно проживающих лиц (при наличии) орган получает из цифровой системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Также говорится, что услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

При сбое цифровой системы услугодатель незамедлительно с момента обнаружения уведомляет сотрудника структурного подразделения услугодателя, ответственного за цифровую инфраструктуру.

В этом случае ответственный сотрудник за цифровую инфраструктуру в течение срока, указанного в части второй настоящего пункта Правил, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его услугодателем.

При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган в области защиты прав детей в течение трех рабочих дней со дня регистрации в Министерстве юстиции направляет информацию о внесении изменений в порядок оказания государственной услуги в Единый контакт-центр и оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" и услугодателям.

Аналогичные поправки внесены в Правила оказания государственной услуги "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей" и другие госуслуги по вопросам детей, оставшихся без попечения родителей.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
10:11, Сегодня
Утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев
В Казахстане утвердили правила сохранности жилья детей-сирот
13:54, 05 июля 2023
В Казахстане утвердили правила сохранности жилья детей-сирот
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа
14:52, 22 апреля 2026
Система поощрения педагогов: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
10:54, Сегодня
Арман Царкуян выиграл на Джастине Гейджи 5,7 млн долларов, но его ставка не законная
&quot;Каролина Харрикейнз&quot; стала двукратным обладателем Кубка Стэнли
10:41, Сегодня
"Каролина Харрикейнз" стала двукратным обладателем Кубка Стэнли
Рейтинг Бублика в чемпионской гонке ATP
10:23, Сегодня
Бублик поднялся на одно место в Чемпионской гонке ATP после полуфинала турнира в Штутгарте
Илия Топурия и Джастин Гейджи
10:12, Сегодня
Джастин Гейджи сотворил апсет в Белом доме, победив Илию Топурию техническим нокаутом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: