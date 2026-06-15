Госуслуги по вопросам детей, оставшихся без попечения родителей: внесены изменения

Приказом министра просвещения от 3 июня 2026 года внесены изменения в Правилах учета лиц, являющихся гражданами РК, постоянно проживающих на территории республики, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения государственной услуги подают заявление через веб-портал "цифрового правительства" о постановке на учет лиц, желающих усыновить детей (в произвольной форме) с приложением документов.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугополучателя и супруга (-и), если состоит в браке, иных лиц, совместно проживающих с услугополучателем (при наличии), подтверждающих право собственности на жилище услугополучателя и супруга (-и), свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака, при отсутствии сведений в цифровой системе "Регистрационный пункт РАГС", а также сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) из Центра психического здоровья "Наркология", Центра психического здоровья "Психиатрия" услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Заявитель дает согласие услугодателю на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственной услуги, если иное не предусмотрено законами РК.

Цифровые документы из сервиса цифровых документов услугодатель получает через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на портале абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление портала.

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает услугополучателю в дальнейшем рассмотрении заявления.

Сведения о наличии либо отсутствии судимости услугополучателя и супруга (-и), (если состоит в браке), и иных совместно проживающих лиц (при наличии) орган получает из цифровой системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Также говорится, что услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

При сбое цифровой системы услугодатель незамедлительно с момента обнаружения уведомляет сотрудника структурного подразделения услугодателя, ответственного за цифровую инфраструктуру.

В этом случае ответственный сотрудник за цифровую инфраструктуру в течение срока, указанного в части второй настоящего пункта Правил, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его услугодателем.

При внесении изменений или дополнений в Правила уполномоченный орган в области защиты прав детей в течение трех рабочих дней со дня регистрации в Министерстве юстиции направляет информацию о внесении изменений в порядок оказания государственной услуги в Единый контакт-центр и оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" и услугодателям.

Аналогичные поправки внесены в Правила оказания государственной услуги "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей" и другие госуслуги по вопросам детей, оставшихся без попечения родителей.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда абзацев.