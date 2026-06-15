Утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 10 июня 2026 года утвердил Требования к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К цифровому пространству гражданина РК предъявляются следующие требования:

просмотр наличия и актуальности информации, размещенной в цифровом пространстве гражданина РК;

просмотр журнала истории получения услуг пользователя;

обязательное уведомление пользователя о статусах операций, важных событиях посредством push-уведомлений, SMS и (или) электронной почты;

управление настройками параметров уведомлений и безопасности в цифровом пространстве гражданина РК;

использование функционала отзыва сертификата открытого ключа ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Напомним, согласно статье 77 Цифрового кодекса, цифровое пространство гражданина РК – это раздел личного кабинета на веб-портале "цифрового правительства", обеспечивающий доступ гражданина РК к сведениям о зафиксированных цифровых событиях, их просмотру, управлению и использованию.

Также говорится, что при запросе цифровых данных гражданина РК из цифровых объектов "цифрового правительства" цифровые объекты, посредством которых направлен запрос, обязаны формировать цифровое событие о факте использования таких данных и передавать его в цифровое пространство гражданина РК.