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Право

Утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:11 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 10 июня 2026 года утвердил Требования к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К цифровому пространству гражданина РК предъявляются следующие требования:

  • просмотр наличия и актуальности информации, размещенной в цифровом пространстве гражданина РК;
  • просмотр журнала истории получения услуг пользователя;
  • обязательное уведомление пользователя о статусах операций, важных событиях посредством push-уведомлений, SMS и (или) электронной почты;
  • управление настройками параметров уведомлений и безопасности в цифровом пространстве гражданина РК;
  • использование функционала отзыва сертификата открытого ключа ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 12 июля.

Напомним, согласно статье 77 Цифрового кодекса, цифровое пространство гражданина РК – это раздел личного кабинета на веб-портале "цифрового правительства", обеспечивающий доступ гражданина РК к сведениям о зафиксированных цифровых событиях, их просмотру, управлению и использованию.

Также говорится, что при запросе цифровых данных гражданина РК из цифровых объектов "цифрового правительства" цифровые объекты, посредством которых направлен запрос, обязаны формировать цифровое событие о факте использования таких данных и передавать его в цифровое пространство гражданина РК.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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