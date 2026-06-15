Утверждены требования к цифровому пространству казахстанцев
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Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 10 июня 2026 года утвердил Требования к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
К цифровому пространству гражданина РК предъявляются следующие требования:
- просмотр наличия и актуальности информации, размещенной в цифровом пространстве гражданина РК;
- просмотр журнала истории получения услуг пользователя;
- обязательное уведомление пользователя о статусах операций, важных событиях посредством push-уведомлений, SMS и (или) электронной почты;
- управление настройками параметров уведомлений и безопасности в цифровом пространстве гражданина РК;
- использование функционала отзыва сертификата открытого ключа ЭЦП.
Приказ вводится в действие с 12 июля.
Напомним, согласно статье 77 Цифрового кодекса, цифровое пространство гражданина РК – это раздел личного кабинета на веб-портале "цифрового правительства", обеспечивающий доступ гражданина РК к сведениям о зафиксированных цифровых событиях, их просмотру, управлению и использованию.
Также говорится, что при запросе цифровых данных гражданина РК из цифровых объектов "цифрового правительства" цифровые объекты, посредством которых направлен запрос, обязаны формировать цифровое событие о факте использования таких данных и передавать его в цифровое пространство гражданина РК.
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