"Государственный грант" в кратчайшие сроки стоил казахстанцу 4 млн тенге

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны установили личность 29-летнего гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества с "государственным грантом". Подробности 15 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе столичной полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый представлялся сотрудником консалтинговой компании и заявлял, что оказывает услуги по оформлению государственных грантов.

"Войдя в доверие к потерпевшему, он пообещал помочь получить государственный грант в кратчайшие сроки. Под предлогом согласования гранта, подготовки документов и различных организационных расходов подозреваемый неоднократно получал от потерпевшего денежные средства. Однако обещанный грант так и не был предоставлен, а полученные деньги, как установлено, были использованы в личных целях. В результате мошеннических действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 4 млн тенге". Пресс-служба ДП Астаны

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Также полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным мошенническим схемам.

Стражи порядка рекомендуют казахстанцам не доверять сомнительным предложениям о помощи в оформлении государственных грантов, льготных кредитов, жилищных программ или социальных выплат .

Все меры государственной поддержки предоставляются в установленном официальном порядке, и для их получения не требуется передавать деньги третьим лицам.

Граждан призвали помнить, что мошенники часто пользуются доверием граждан и их стремлением быстро и легко получить выгоду . Поэтому необходимо тщательно проверять любую информацию и убеждаться в ее достоверности перед переводом денежных средств.

"Если вы столкнулись с подобными мошенническими действиями или получили подозрительные предложения, незамедлительно обращайтесь в полицию". Пресс-служба ДП Астаны

12 июня 2026 года мы писали о казахстанце, который хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге. Подробнее об этом – по ссылке.