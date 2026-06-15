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Общество

"Государственный грант" в кратчайшие сроки стоил казахстанцу 4 млн тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:43 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны установили личность 29-летнего гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества с "государственным грантом". Подробности 15 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе столичной полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый представлялся сотрудником консалтинговой компании и заявлял, что оказывает услуги по оформлению государственных грантов.

"Войдя в доверие к потерпевшему, он пообещал помочь получить государственный грант в кратчайшие сроки. Под предлогом согласования гранта, подготовки документов и различных организационных расходов подозреваемый неоднократно получал от потерпевшего денежные средства. Однако обещанный грант так и не был предоставлен, а полученные деньги, как установлено, были использованы в личных целях. В результате мошеннических действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 4 млн тенге".Пресс-служба ДП Астаны

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Также полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным мошенническим схемам.

Стражи порядка рекомендуют казахстанцам не доверять сомнительным предложениям о помощи в оформлении государственных грантов, льготных кредитов, жилищных программ или социальных выплат.

Все меры государственной поддержки предоставляются в установленном официальном порядке, и для их получения не требуется передавать деньги третьим лицам.

Граждан призвали помнить, что мошенники часто пользуются доверием граждан и их стремлением быстро и легко получить выгоду. Поэтому необходимо тщательно проверять любую информацию и убеждаться в ее достоверности перед переводом денежных средств.

"Если вы столкнулись с подобными мошенническими действиями или получили подозрительные предложения, незамедлительно обращайтесь в полицию".Пресс-служба ДП Астаны

12 июня 2026 года мы писали о казахстанце, который хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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