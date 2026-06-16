В Казахстане разработали правила стратегического цифрового майнинга

Министерство финансов подготовило проект Правил осуществления стратегического цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан с целью определения и утверждения порядка осуществления стратегического цифрового майнинга в Республике Казахстан.

Проектом определяются условия осуществления стратегического цифрового майнинга, включая особенности обеспечения деятельности энергетическими ресурсами.

Кроме того, правилами определяются механизмы формирования Национального стратегического крипторезерва за счет части цифровых активов, полученных субъектами стратегического цифрового майнинга.

Основой для разработки правил служит постановление правительства "О некоторых вопросах индустрии цифровых активов" от 28 мая 2026 года (документ является секретным).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля.