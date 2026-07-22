Утверждены правила проведения стратегического цифрового майнинга
Согласно правилам, цифровой майнер, планирующий осуществлять стратегический цифровой майнинг, направляет через канцелярию уполномоченного органа или посредством цифрового объекта "Государственная база данных "Е-лицензирование" elicense.kz заявление на осуществление стратегического цифрового майнинга.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие цифрового майнера следующим требованиям:
- наличие центра обработки данных цифрового майнинга на праве собственности мощностью не менее 150 МВт;
- наличие технических условий на подключение к электрическим сетям исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта;
- наличие аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга с вычислительной мощностью (хэшрейт) каждой единицы не менее 150 TH/s;
- отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет, в том числе по налогам, сборам, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям;
- отсутствие обременений на имущество, находящееся в собственности участника (цифрового майнера), в виде залога, ареста, запрета на отчуждение и иных ограничений прав распоряжения;
- наличие не менее двух договоров с операторами связи на предоставление услуг передачи данных (доступа к сети Интернет);
- наличие сервисного центра по ремонту аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга на территории центра обработки данных цифрового майнинга, а также у персонала документов, подтверждающих квалификацию работников, ответственных за эксплуатацию оборудования (дипломы, свидетельства о присвоении квалификации, сертификаты обучения заводов-изготовителей оборудования или иные документы об образовании и профессиональной подготовке, предусмотренные законодательством РК).
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента получения заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет проверку полноты представленного заявления и документов, а также достоверности содержащихся в них сведений.
В случае соответствия заявления и прилагаемых документов установленным требованиям уполномоченный орган направляет их на рассмотрение комиссии.
Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов рассматривает их на предмет:
- соответствия цифрового майнера установленным требованиям;
- наличия свободного объема электрической энергии в объеме утвержденной квоты.
По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о соответствии, несоответствии цифрового майнера установленным требованиям либо отсутствии свободного объема электрической энергии в рамках утвержденной квоты и направляет заключение в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения заключения комиссии направляет письмо цифровому майнеру.
В случае принятия комиссией решения о несоответствии цифрового майнера требованиям, уполномоченный орган направляет письмо цифровому майнеру с указанием выявленных несоответствий.
После устранения выявленных несоответствий цифровой майнер может повторно подать заявление, за исключением случаев отсутствия свободного объема электрической энергии для запрашиваемой квоты.
В случае получения положительного письма от уполномоченного органа цифровой майнер в течение пяти рабочих дней:
- заключает договор с автономным кластерным фондом "Астана Хаб";
- заключает договор купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящей организацией из перечня и по форме согласно приложению 4 к Правилам.
Предусмотрено, что цифровой майнер открывает отдельный кошелек цифровых активов для распределения цифровым майнинговым пулом добытых цифровых активов в рамках осуществления стратегического цифрового майнинга.
Цифровой майнер может осуществлять деятельность по цифровому майнингу наряду со стратегическим цифровым майнингом.
Также утвержден Порядок определения объема цифровых активов, подлежащих передаче в Национальный стратегический крипторезерв.
Постановление вводится в действие с 1 августа 2026 года.