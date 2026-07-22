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Право

Утверждены правила проведения стратегического цифрового майнинга

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:53 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 18 июля 2026 года утверждены Правила осуществления стратегического цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, цифровой майнер, планирующий осуществлять стратегический цифровой майнинг, направляет через канцелярию уполномоченного органа или посредством цифрового объекта "Государственная база данных "Е-лицензирование" elicense.kz заявление на осуществление стратегического цифрового майнинга.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие цифрового майнера следующим требованиям:

  • наличие центра обработки данных цифрового майнинга на праве собственности мощностью не менее 150 МВт;
  • наличие технических условий на подключение к электрическим сетям исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта;
  • наличие аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга с вычислительной мощностью (хэшрейт) каждой единицы не менее 150 TH/s;
  • отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет, в том числе по налогам, сборам, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям;
  • отсутствие обременений на имущество, находящееся в собственности участника (цифрового майнера), в виде залога, ареста, запрета на отчуждение и иных ограничений прав распоряжения;
  • наличие не менее двух договоров с операторами связи на предоставление услуг передачи данных (доступа к сети Интернет);
  • наличие сервисного центра по ремонту аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга на территории центра обработки данных цифрового майнинга, а также у персонала документов, подтверждающих квалификацию работников, ответственных за эксплуатацию оборудования (дипломы, свидетельства о присвоении квалификации, сертификаты обучения заводов-изготовителей оборудования или иные документы об образовании и профессиональной подготовке, предусмотренные законодательством РК).

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента получения заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет проверку полноты представленного заявления и документов, а также достоверности содержащихся в них сведений.

В случае соответствия заявления и прилагаемых документов установленным требованиям уполномоченный орган направляет их на рассмотрение комиссии.

Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов рассматривает их на предмет:

  • соответствия цифрового майнера установленным требованиям;
  • наличия свободного объема электрической энергии в объеме утвержденной квоты.

По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о соответствии, несоответствии цифрового майнера установленным требованиям либо отсутствии свободного объема электрической энергии в рамках утвержденной квоты и направляет заключение в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения заключения комиссии направляет письмо цифровому майнеру.

В случае принятия комиссией решения о несоответствии цифрового майнера требованиям, уполномоченный орган направляет письмо цифровому майнеру с указанием выявленных несоответствий.

После устранения выявленных несоответствий цифровой майнер может повторно подать заявление, за исключением случаев отсутствия свободного объема электрической энергии для запрашиваемой квоты.

В случае получения положительного письма от уполномоченного органа цифровой майнер в течение пяти рабочих дней:

  • заключает договор с автономным кластерным фондом "Астана Хаб";
  • заключает договор купли-продажи электрической энергии с энергопроизводящей организацией из перечня и по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Предусмотрено, что цифровой майнер открывает отдельный кошелек цифровых активов для распределения цифровым майнинговым пулом добытых цифровых активов в рамках осуществления стратегического цифрового майнинга.

Цифровой майнер может осуществлять деятельность по цифровому майнингу наряду со стратегическим цифровым майнингом.

Также утвержден Порядок определения объема цифровых активов, подлежащих передаче в Национальный стратегический крипторезерв.

Постановление вводится в действие с 1 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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