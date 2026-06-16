В Казахстане опять реформируют медицинское образование: повторение – мать лечения

Следующий учебный год студенты-медики начнут по новым старым правилам: после нескольких лет отсутствия в медицинские вузы возвращают полноценную интернатуру. Закон с соответствующими поправками опубликован 13 июня и вступит в силу 13 августа 2026 года. О подробностях рассказывает Zakon.kz.

Обучение лечебному делу настолько специфично, что особенностям образовательной деятельности в области здравоохранения посвящены нормы не только в Законе РК "Об образовании", но и в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Специфичность связана с необходимостью получения отточенных практических навыков.

Интернатура – так называется данная "форма подготовки обучающихся по клиническим специальностям в рамках базового высшего медицинского образования для получения допуска к клинической практике" (пп. 28) статьи 1 Закона).

Проблема в том, что данным кратким определением закон раньше по большому счету и ограничивался. Во всяком случае четких правил, как именно интернатура должна реализовываться, на уровне законов закреплено не было. И только с принятием Закона РК от 12 июня 2026 года № 309-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка" этот пробел восполнен.

В Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" появилась новая статья 221-1. Полностью цитировать ее не будем, но все-таки обратим внимание на некоторые ее положения довольно подробно:

реализация программ интернатуры осуществляется вузами на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах;

интернатура проводится под руководством наставников и направлена на формирование профессиональных компетенций для получения допуска к самостоятельной клинической практике в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и медицинских организациях, расположенных в регионах районного уровня или моногородах, а также для допуска к работе по специальностям санитарно-эпидемиологического профиля;

обучение в интернатуре предусматривает предоставление рабочего места врачу-интерну, в период обучения на врача-интерна распространяются правила трудового распорядка, требования страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также требования по безопасности и охране труда;

обучение в интернатуре является обязательным условием допуска к самостоятельной клинической практике лиц, окончивших программу высшего медицинского образования, по завершении обучения в интернатуре выпускнику выдается документ государственного образца с присвоением специальности.

Разумеется, из-за интернатуры учиться на врача традиционно надо дольше, чем обучаться другим, немедицинским специальностям. Сколько? А вот именно это – необходимый срок для получения права лечить – и стал причиной череды реформ, которые следуют в Казахстане одна за другой. О предыдущих необходимо сказать, чтобы понять смысл нынешней.

Врачи без права практической деятельности

В результате последних поправок – в частности, появления новой статьи 221-1 Кодекса, приведенной выше, а также поправок в пункт 3 статьи 221 – устанавливается следующий порядок: сначала собственно учеба, если угодно, теория (хотя практику она тоже включает), а затем получение клинической практики под руководством наставников, интернатура. И только после этого молодой врач получает доступ к работе с пациентами.

Заметим, однако, что нечто подобное было предусмотрено в РК и ранее. Но не совсем: использовалась схема с выдачей т.н. сертификата специалиста (для этого необходим был документ об окончании интернатуры, впрочем, с оговоркой – при его наличии). А затем последовала реформа, известная как программа НИМО (непрерывного интегрированного медицинского образования).

Разрабатывалась она в 2018-2020 годах. В новом Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", принятом в 2020 году, были предусмотрены уже другие требования к высшему медицинскому образованию. А в 2022 году новые стандарты были утверждены и внедрены на практике. Почему появились новые правила и в чем заключались?



Интересующиеся деталями могут прочитать опубликованную Zakon.kz статью, посвященную в числе прочего и данной теме. Если же коротко – слишком долго приходится учиться на врача.

Ведь 7-8 лет (6 лет в вузе и год или 2 интернатуры в зависимости от специализации) – это лишь минимальная база. Например, чтобы работать специалистом в районной поликлинике. Если же хочешь получить научную степень и допуск к самостоятельной клинической практике (открыть свой медцентр или хотя бы скромный, но собственный частный кабинет), потребуется намного больше времени.

К бакалавриату и интернатуре следует привосокупить магистратуру и резидентуру – итого в среднем 12 лет.

Это в два, а то и в три раза дольше, чем требуется, чтобы получить специальность в других сферах. Кроме того, в Казахстане наблюдается дефицит врачей, который надо восполнять. Так на свет и появилась вышеупомянутая программа НИМО. Ключевой ее элемент – объединение в единую систему бакалавриата, магистратуры и интернатуры. Ранее они занимали в совокупности восемь-девять лет, стали – шесть.

Проблема, однако, в том, что сэкономили не на магистерском компоненте, который претерпел наименьший ущерб, а как раз на практике. Интернатуру в "интегрированном" курсе усекли в несколько раз – до 4 месяцев.

У тех, кто имел прицел на послевузовское обучение, на резидентуру, оставалась последующая возможность получить реальные практические навыки благодаря последней. Но для тех, кто планировал ограничиться вузом, этого срока абсолютно недостаточно, чтобы подобного специалиста допускать до прямого контакта с пациентом, что было очевидно даже авторам реформы.

Поэтому выпускникам по программе НИМО присваивалась научная степень магистра и одновременно с ней – парадоксальная квалификация "врач" без права практической деятельности. В результате дефицит настоящих врачей – которые вправе лечить – стал еще больше.

Такая вот "история болезни". Это, к слову, не наши выводы, а... обоснование тех поправок, которые были разработаны для исправления ситуации, приняты и вступят в силу 13 августа 2026 года. Благодаря чему в обучение медиков возвращается нормальная, а не усеченная интернатура – чтобы по окончании вуза выпускники получали диплом полноценных врачей с правом лечить пациентов.