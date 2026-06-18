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Право

Какие реформы ждут школы и вузы в Казахстане с 13 августа 2026 года

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 18:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
15 августа 2025 года глава государства поручил подготовить законодательные поправки, чтобы обеспечить качественное образование и защитить права педагога. 13 августа 2026 года подготовленный закон с изменениями вступит в силу. О каких новых правилах идет речь, рассказывает Zakon.kz.

Поручения президента РК, напомним, были даны на традиционной августовской конференции учителей в августе прошлого года. Во исполнение поручений был разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования".

В ходе прохождения всех предусмотренных процедур и обсуждений изрядно исправленный и дополненный документ получил новое название – Закон РК от 12 июня 2026 года № 309-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка". 13 августа закон будет введен в действие.

Не все из поручений были отражены именно в данных поправках – значит, будут и другие. Пока же рассмотрим, что изменится для педагогов и обучающихся, а также администраций учебных заведений уже в следующем учебном году, который стартует 1 сентября.

От звонка до звонка

Начнем, возможно, пусть и не с самой фундаментальной новеллы, но которая, что называется, цепляет. Речь идет об использовании смартфонов в ходе учебного процесса. Буквально поправка выглядит так. В Законе РК "Об образовании" есть статья 47, посвященная правам и обязанностям обучающихся. Так вот, пункт 10-1 статьи 47 в новой редакции гласит (изменения выделены):

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных правилами использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования, утвержденными уполномоченным органом в области образования".

Т.е. исключения из полного запрета, если таковые будут, может делать только Министерство просвещения. Тогда как в нынешней и пока еще действующей редакции эти самые исключения могут допускаться "краткосрочными учебными планами в учебных целях", т.е. администрацией каждой из школ.

Почему последовало это изменение? Напомним, запрет использования смартфонов школьниками (тот самый пункт 10-1 статьи 47 Закона) был введен еще в 2024 году. Но особого эффекта мера не дала именно потому (как выяснилось), что окончательное решение оставлялось за школами.

Где-то строгая администрация и правда стала забирать у обучающихся смартфоны, но и то лишь во время уроков, разрешая пользоваться на переменах. Во многих же школах администрация уступала просьбе родителей быть на постоянной связи с детьми. Этот разнобой, по сути, и обнулил реформу.

Теперь правила будут едиными для всех. Что касается их содержания, а именно, того момента, на какой период запретят использование мобильных устройств: только непосредственно во время уроков или на переменах тоже – это будет устанавливаться в новых правилах.

Разделение ответственности между семьей и школой

Другое поручение – чтобы педагоги не несли ответственность за инциденты со школьниками, которые произошли "вне школ или из-за безответственности родителей".

На самом деле это давно напрашивавшееся изменение – разграничить де-юре зоны ответственности между семьей и школой. Эта гармонизация необходима из-за исторически сложившегося когда-то государственного патернализма в обществе и, в частности, в советской педагогике. С тех пор минула эпоха, а гипертрофированная ответственность школы за все, что происходит с учениками, по инерции сохранилась.

Подробнее можно узнать, пройдя по ссылке, а кратко повторим. В Закон РК "О статусе педагога", в статью 6 вносится новый пункт 4:

"Педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью".

Как обосновывают в сравнительной таблице инициаторы поправок, они направлены на обеспечение правовой защиты педагога от необоснованного привлечения к ответственности:

"На практике имеют место случаи, когда педагоги и руководители школ подвергались дисциплинарным взысканиям или увольнениям за происшествия, произошедшие с детьми во внеучебное время и за пределами образовательной организации, хотя такие события находились вне сферы их контроля и не являлись следствием их действий или бездействия".

Вот это и исправляют.

Педагогов ограждают от "несвойственных функций"

Так уж повелось издавна: привлекать учителей на помощь в проведении разного рода "мероприятий". Надо отдать должное законотворцам: они борются с этой традицией. Еще 6 лет назад, в 2020 году, в статью 409 КоАП внесена новая часть 7-3, не допускающая помимо прочего:

  • привлечения педагога к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями;
  • истребования у педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования;
  • привлечения педагога государственной организации среднего образования при осуществлении им профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций.

Но поскольку за нарушение данных требований предусмотрено лишь предупреждение, что "не оказывает должного превентивного эффекта и не препятствует повторным нарушениям", то последовала вторая попытка защитить педагогов от выполнения "несвойственных функций" в законопроекте 2026 года и сопутствующих поправках в КоАП (цитата из сравнительной таблицы к которым и была выше приведена) .

А именно, в санкции статьи 409 КоАП предлагалось заменить предупреждение штрафами, тем самым усилив ответственность за нарушение прав учителей. Ранее Zakon.kz публиковал об этом статью, с которой желающие могут ознакомиться, пройдя по ссылке, поэтому не будем сейчас вдаваться в детали.

Тем более что в итоговом варианте – после прохождения поправок по этапам законодательного алгоритма – от введения штрафов все-таки отказались. Принятый закон санкцию не меняет.

Возможно, законодатели сочли достаточным предупреждение с учетом того, что за повторное нарушение в течение года штрафы все-таки предусматриваются (и раньше предусматривались согласно части 7-4 статьи 409 КоАП).

С другой стороны, дублирование отчетов на бумаге и компьютере все-таки запретили. Как и привлечение педагогов в государственных организациях образования к проведению разного рода неофициальных мероприятий. Причем не только в школах, но и на всех уровнях: от детсадиков до аспирантуры.

Правила для филиалов

В Закон РК "Об образовании" вносится новая статья 36-1 "Образовательная деятельность филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений". А также соответствующие дополнения в статьи 39 и 42 Закона, регулирующие порядок выдачи дипломов, а также создание и прекращение деятельности организаций образования.

Согласно новым правилам, к филиалам иностранных вузов и организациям послевузовского образования предъявляются следующие требования:

  • разрешительный документ головной организации высшего и (или) послевузовского образования, выданного в стране его регистрации;
  • чтобы выдавать дипломы, головные вузы должны быть внесены в реестр признанных аккредитационных органов, в том числе зарубежных;
  • аккредитация уполномоченного органа в РК (Министерства науки и ВО);
  • качество образования не ниже требований государственных стандартов образования РК с обязательным изучением дисциплин "История Казахстана" и "Казахский язык";
  • создание студентам условий для проживания – предоставление общежития.

Что еще важно: филиалы могут создаваться на основе международных договоров РК или "по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования".

Новеллы интересны тем, что до сих пор требования к работе филиалов зарубежных вузов не были зафиксированы в Законе РК "Об образовании". В результате многочисленные критерии, которым должны соответствовать казахстанские университеты и академии, не распространялись на такие филиалы. Их деятельность регулировалась международными договорами, весьма лаконичными.

Подробней можно узнать из статьи Zakon.kz, опубликованной ранее.

Впрочем, важно помнить, что как на уже созданные, так и на те филиалы, что будут созданы на основе международных соглашений, новые нормы в статьях Закона РК "Об образовании" распространяются лишь в той части, которая не противоречат положениям международных договоров.

Интерны возвращаются

Наконец, еще один момент касается не вообще образования, но высшего медицинского образования. После череды реформ в Казахстане возвращаются к доброй старой системе обучения врачей – с полноценной интернатурой, от которой фактически отказались несколько лет назад.

В результате последних поправок – в частности, появления новой статьи 221-1 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также поправок в пункт 3 статьи 221 – устанавливается следующий порядок: сначала собственно учеба, если угодно, теория (хотя практику она тоже включает), а затем получение клинической практики под руководством наставников, интернатура. И только после этого молодой врач получает доступ к работе с пациентами.

Нечто подобное было предусмотрено в РК и ранее. Но не совсем: использовалась схема с выдачей т.н. сертификата специалиста (для этого необходим был документ об окончании интернатуры, впрочем, с оговоркой – при его наличии). А затем последовала реформа, известная как программа НИМО (непрерывного интегрированного медицинского образования).

За подробностями интересующиеся могут обратиться к статье Zakon.kz, опубликованной ранее. Скажем лишь, что сокращение срока учебы было сделано главным образом за счет клинической практики – той самой интернатуры. В результате чего выпускникам по программе НИМО присваивалась парадоксальная квалификация "врач" без права практической деятельности.

С нового же учебного года в обучение медиков возвращается нормальная, а не усеченная интернатура – чтобы по окончании вуза выпускники получали диплом полноценных врачей с правом лечить пациентов.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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