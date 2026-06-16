Взаимодействие госорганов при проверке мигрантов и кандасов в регионах расселения: утверждены правила
Правила определяют порядок межведомственного взаимодействия государственных органов по принятию своевременных мер в отношении иммигрантов, прибывших в регионы расселения, определенные правительством РК, в случаях нарушения ими обязательств, предусмотренных миграционным законодательством, в том числе:
- выбытия из региона расселения в течение пяти лет, временного отсутствия в регионе расселения, не проживания по месту регистрации, указанному в разрешении на постоянное проживание;
- неосуществления либо не подтверждения фактического осуществления трудовой и предпринимательской деятельности;
- не установления их фактического местонахождения в регионах расселения.
Правила определяют порядок межведомственного взаимодействия государственных органов по:
- мониторингу соблюдения мигрантами, прибывшими в регионы расселения, требований, предусмотренных миграционным законодательством РК;
- выявлению фактов нарушения условий пребывания, проживания либо предпринимательской деятельности;
- обмену сведениями между государственными органами, организациями и информационными системами;
- проведению проверочных мероприятий;
- принятию мер реагирования, направленных на обеспечение соблюдения миграционного законодательства;
- принятию мер по аннулированию разрешения на постоянное проживание в РК иностранным гражданам и лицам без гражданства в случаях, предусмотренных законодательством республики.
Участниками межведомственного взаимодействия являются:
- местные исполнительные органы (акиматы столицы, областей, городов республиканского значения, районов и городов областного значения);
- территориальные подразделения органов внутренних дел;
- территориальные органы государственной инспекции труда;
- иные государственные органы и организации в пределах их компетенции.
Объектами мониторинга являются иммигранты, прибывшие в регионы расселения, в отношении которых осуществляется проверка соблюдения требований, включая:
- проживание в регионе расселения;
- проживание по месту регистрации;
- осуществление трудовой и предпринимательской деятельности;
- нахождение по фактическому месту пребывания;
- соблюдение требований миграционного законодательства.
Правила также устанавливают порядок обмена сведениями.
Так, обмену подлежат сведения:
- о регистрации по месту жительства;
- о снятии с регистрации по месту жительства;
- о пересечении Государственной границы;
- об оформлении, прекращении либо расторжении трудовых отношений;
- о наличии обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений;
- о наличии индивидуального подоходного налога;
- о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- о представлении налоговой отчетности;
- о фактическом месте проживания;
- о фактическом месте осуществления трудовой либо предпринимательской деятельности;
- о наличии либо отсутствии связи с иммигрантом, либо кандасом.
Автоматизированный обмен сведениями осуществляется:
- в режиме реального времени либо не реже одного раза в сутки;
- направление межведомственного запроса не позднее одного рабочего дня;
- предоставление ответа не позднее трех рабочих дней;
- по срочным случаям (не установление местонахождения, выбытие в течение одного рабочего дня.
Мониторинг осуществляется в форме первичной, плановой и внеплановой проверки.
Первичный мониторинг проводится в течение 20 рабочих дней со дня регистрации иммигранта в регионе расселения и включает проверку регистрации по месту жительства, фактического прибытия, наличия контактных данных, трудоустройства либо намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а также о пересечении Государственной границы РК.
Плановый мониторинг проводится ежемесячно в первые шесть месяцев, ежеквартально с шести до 12 месяцев, один раз в полугодие с одного года до пяти лет.
Основаниями внепланового мониторинга являются:
- снятие с регистрации по месту жительства в регионах расселения, определенные правительством РК;
- пересечение Государственной границы РК;
- поступление сведений об отсутствии проживания по месту регистрации, указанного в разрешении на постоянное проживание;
- отсутствие связи более 15 рабочих дней;
- отсутствие сведений о трудовой и предпринимательской деятельности, подтверждающих о незачислении социальных платежей;
- иные признаки нарушения.
По результатам мониторинга государственный орган принимает решение о проведении следующих решений о проведении:
- камеральной (цифровой) проверки, без выезда;
- адресной проверки по месту жительства;
- проверки по месту работы;
- контрольной проверки.
Адресная проверка
Адресная проверка проводится по месту регистрации иммигранта или кандаса.
В ходе проверки устанавливаются факт проживания иммигрантов/ кандасов и их членов семьи, период фактического отсутствия согласно сведениям соседей, кооператива собственников квартир/объединения собственников имущества и арендодателя.
Адресная проверка осуществляется должностными лицами территориальных органов внутренних дел.
О результатах проверки участковые инспектора полиции и их помощники в течение суток рапортом уведомляют подразделения миграционной службы, о выявленных нарушениях и принятых мерах, с приложением подтверждающих сведений (копия административного материала, опросы, фотоотчет и другие).
В случаях выявления иностранных граждан с других регионов расселения, определенных правительством РК, фиксируется нарушение, информация о нарушении передается в миграционную службу, которая в дальнейшем информирует территориальный орган полиции по месту постоянной регистрации иммигранта.
Совместный приказ вводится в действие с 9 июня 2026 года.