#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Взаимодействие госорганов при проверке мигрантов и кандасов в регионах расселения: утверждены правила

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52 Фото: freepik
Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения и МВД утверждены Правила межведомственного взаимодействия госорганов по принятию своевременных мер в отношении иммигрантов и кандасов, прибывших в регионы расселения, определенных правительством, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок межведомственного взаимодействия государственных органов по принятию своевременных мер в отношении иммигрантов, прибывших в регионы расселения, определенные правительством РК, в случаях нарушения ими обязательств, предусмотренных миграционным законодательством, в том числе:

  • выбытия из региона расселения в течение пяти лет, временного отсутствия в регионе расселения, не проживания по месту регистрации, указанному в разрешении на постоянное проживание;
  • неосуществления либо не подтверждения фактического осуществления трудовой и предпринимательской деятельности;
  • не установления их фактического местонахождения в регионах расселения.

Правила определяют порядок межведомственного взаимодействия государственных органов по:

  • мониторингу соблюдения мигрантами, прибывшими в регионы расселения, требований, предусмотренных миграционным законодательством РК;
  • выявлению фактов нарушения условий пребывания, проживания либо предпринимательской деятельности;
  • обмену сведениями между государственными органами, организациями и информационными системами;
  • проведению проверочных мероприятий;
  • принятию мер реагирования, направленных на обеспечение соблюдения миграционного законодательства;
  • принятию мер по аннулированию разрешения на постоянное проживание в РК иностранным гражданам и лицам без гражданства в случаях, предусмотренных законодательством республики.

Участниками межведомственного взаимодействия являются:

  • местные исполнительные органы (акиматы столицы, областей, городов республиканского значения, районов и городов областного значения);
  • территориальные подразделения органов внутренних дел;
  • территориальные органы государственной инспекции труда;
  • иные государственные органы и организации в пределах их компетенции.

Объектами мониторинга являются иммигранты, прибывшие в регионы расселения, в отношении которых осуществляется проверка соблюдения требований, включая:

  • проживание в регионе расселения;
  • проживание по месту регистрации;
  • осуществление трудовой и предпринимательской деятельности;
  • нахождение по фактическому месту пребывания;
  • соблюдение требований миграционного законодательства.

Правила также устанавливают порядок обмена сведениями.

Так, обмену подлежат сведения:

  • о регистрации по месту жительства;
  • о снятии с регистрации по месту жительства;
  • о пересечении Государственной границы;
  • об оформлении, прекращении либо расторжении трудовых отношений;
  • о наличии обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений;
  • о наличии индивидуального подоходного налога;
  • о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
  • о представлении налоговой отчетности;
  • о фактическом месте проживания;
  • о фактическом месте осуществления трудовой либо предпринимательской деятельности;
  • о наличии либо отсутствии связи с иммигрантом, либо кандасом.

Автоматизированный обмен сведениями осуществляется:

  • в режиме реального времени либо не реже одного раза в сутки;
  • направление межведомственного запроса не позднее одного рабочего дня;
  • предоставление ответа не позднее трех рабочих дней;
  • по срочным случаям (не установление местонахождения, выбытие в течение одного рабочего дня.

Мониторинг осуществляется в форме первичной, плановой и внеплановой проверки.

Первичный мониторинг проводится в течение 20 рабочих дней со дня регистрации иммигранта в регионе расселения и включает проверку регистрации по месту жительства, фактического прибытия, наличия контактных данных, трудоустройства либо намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а также о пересечении Государственной границы РК.

Плановый мониторинг проводится ежемесячно в первые шесть месяцев, ежеквартально с шести до 12 месяцев, один раз в полугодие с одного года до пяти лет.

Основаниями внепланового мониторинга являются:

  • снятие с регистрации по месту жительства в регионах расселения, определенные правительством РК;
  • пересечение Государственной границы РК;
  • поступление сведений об отсутствии проживания по месту регистрации, указанного в разрешении на постоянное проживание;
  • отсутствие связи более 15 рабочих дней;
  • отсутствие сведений о трудовой и предпринимательской деятельности, подтверждающих о незачислении социальных платежей;
  • иные признаки нарушения.

По результатам мониторинга государственный орган принимает решение о проведении следующих решений о проведении:

  • камеральной (цифровой) проверки, без выезда;
  • адресной проверки по месту жительства;
  • проверки по месту работы;
  • контрольной проверки.

Адресная проверка

Адресная проверка проводится по месту регистрации иммигранта или кандаса.

В ходе проверки устанавливаются факт проживания иммигрантов/ кандасов и их членов семьи, период фактического отсутствия согласно сведениям соседей, кооператива собственников квартир/объединения собственников имущества и арендодателя.

Адресная проверка осуществляется должностными лицами территориальных органов внутренних дел.

О результатах проверки участковые инспектора полиции и их помощники в течение суток рапортом уведомляют подразделения миграционной службы, о выявленных нарушениях и принятых мерах, с приложением подтверждающих сведений (копия административного материала, опросы, фотоотчет и другие).

В случаях выявления иностранных граждан с других регионов расселения, определенных правительством РК, фиксируется нарушение, информация о нарушении передается в миграционную службу, которая в дальнейшем информирует территориальный орган полиции по месту постоянной регистрации иммигранта.

Совместный приказ вводится в действие с 9 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
12:21, 31 июля 2023
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы
15:24, 16 октября 2025
Присвоение статуса кандаса: внесены изменения в правила
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, карта Казахстана, границы
14:50, 02 августа 2024
В региональную квоту приема кандасов будут включать вдов кандасов и общих детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Сегодня
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Сегодня
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Сегодня
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
17:30, Сегодня
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: