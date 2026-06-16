Взаимодействие госорганов при проверке мигрантов и кандасов в регионах расселения: утверждены правила

Совместным приказом министра труда и социальной защиты населения и МВД утверждены Правила межведомственного взаимодействия госорганов по принятию своевременных мер в отношении иммигрантов и кандасов, прибывших в регионы расселения, определенных правительством, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок межведомственного взаимодействия государственных органов по принятию своевременных мер в отношении иммигрантов, прибывших в регионы расселения, определенные правительством РК, в случаях нарушения ими обязательств, предусмотренных миграционным законодательством, в том числе:

выбытия из региона расселения в течение пяти лет, временного отсутствия в регионе расселения, не проживания по месту регистрации, указанному в разрешении на постоянное проживание;

неосуществления либо не подтверждения фактического осуществления трудовой и предпринимательской деятельности;

не установления их фактического местонахождения в регионах расселения.

Правила определяют порядок межведомственного взаимодействия государственных органов по:

мониторингу соблюдения мигрантами, прибывшими в регионы расселения, требований, предусмотренных миграционным законодательством РК;

выявлению фактов нарушения условий пребывания, проживания либо предпринимательской деятельности;

обмену сведениями между государственными органами, организациями и информационными системами;

проведению проверочных мероприятий;

принятию мер реагирования, направленных на обеспечение соблюдения миграционного законодательства;

принятию мер по аннулированию разрешения на постоянное проживание в РК иностранным гражданам и лицам без гражданства в случаях, предусмотренных законодательством республики.

Участниками межведомственного взаимодействия являются:

местные исполнительные органы (акиматы столицы, областей, городов республиканского значения, районов и городов областного значения);

территориальные подразделения органов внутренних дел;

территориальные органы государственной инспекции труда;

иные государственные органы и организации в пределах их компетенции.

Объектами мониторинга являются иммигранты, прибывшие в регионы расселения, в отношении которых осуществляется проверка соблюдения требований, включая:

проживание в регионе расселения;

проживание по месту регистрации;

осуществление трудовой и предпринимательской деятельности;

нахождение по фактическому месту пребывания;

соблюдение требований миграционного законодательства.

Правила также устанавливают порядок обмена сведениями.

Так, обмену подлежат сведения:

о регистрации по месту жительства;

о снятии с регистрации по месту жительства;

о пересечении Государственной границы;

об оформлении, прекращении либо расторжении трудовых отношений;

о наличии обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений;

о наличии индивидуального подоходного налога;

о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

о представлении налоговой отчетности;

о фактическом месте проживания;

о фактическом месте осуществления трудовой либо предпринимательской деятельности;

о наличии либо отсутствии связи с иммигрантом, либо кандасом.

Автоматизированный обмен сведениями осуществляется:

в режиме реального времени либо не реже одного раза в сутки ;

; направление межведомственного запроса не позднее одного рабочего дня ;

; предоставление ответа не позднее трех рабочих дней ;

; по срочным случаям (не установление местонахождения, выбытие в течение одного рабочего дня.

Мониторинг осуществляется в форме первичной, плановой и внеплановой проверки.

Первичный мониторинг проводится в течение 20 рабочих дней со дня регистрации иммигранта в регионе расселения и включает проверку регистрации по месту жительства, фактического прибытия, наличия контактных данных, трудоустройства либо намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а также о пересечении Государственной границы РК.

Плановый мониторинг проводится ежемесячно в первые шесть месяцев, ежеквартально с шести до 12 месяцев, один раз в полугодие с одного года до пяти лет.

Основаниями внепланового мониторинга являются:

снятие с регистрации по месту жительства в регионах расселения, определенные правительством РК;

пересечение Государственной границы РК;

поступление сведений об отсутствии проживания по месту регистрации, указанного в разрешении на постоянное проживание;

отсутствие связи более 15 рабочих дней;

отсутствие сведений о трудовой и предпринимательской деятельности, подтверждающих о незачислении социальных платежей;

иные признаки нарушения.

По результатам мониторинга государственный орган принимает решение о проведении следующих решений о проведении:

камеральной (цифровой) проверки, без выезда;

адресной проверки по месту жительства;

проверки по месту работы;

контрольной проверки.

Адресная проверка

Адресная проверка проводится по месту регистрации иммигранта или кандаса.

В ходе проверки устанавливаются факт проживания иммигрантов/ кандасов и их членов семьи, период фактического отсутствия согласно сведениям соседей, кооператива собственников квартир/объединения собственников имущества и арендодателя.

Адресная проверка осуществляется должностными лицами территориальных органов внутренних дел.

О результатах проверки участковые инспектора полиции и их помощники в течение суток рапортом уведомляют подразделения миграционной службы, о выявленных нарушениях и принятых мерах, с приложением подтверждающих сведений (копия административного материала, опросы, фотоотчет и другие).

В случаях выявления иностранных граждан с других регионов расселения, определенных правительством РК, фиксируется нарушение, информация о нарушении передается в миграционную службу, которая в дальнейшем информирует территориальный орган полиции по месту постоянной регистрации иммигранта.

Совместный приказ вводится в действие с 9 июня 2026 года.