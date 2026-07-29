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Право

В Казахстане обновили правила уплаты взносов ОСМС и учета застрахованных лиц

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:29 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 22 июля 2026 года внес изменения в Правила исчисления и перечисления взносов и отчислений на ОСМС, Порядок возврата ошибочно уплаченных сумм и Правила ведения учета застрахованных лиц, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, получают медицинскую помощь в системе ОСМС в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона.

Иностранные граждане и члены их семей, временно пребывающие на территории РК, также получают медицинскую помощь в системе ОСМС в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона.

Указывается, что лица, занимающиеся частной практикой, и субъекты микро, малого или среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность по перечню видов деятельности, и субъекты крупного предпринимательства, осуществляющие деятельность по перечню видов деятельности, применяющих поправочный коэффициент "0" к ставкам взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, срок уплаты (перечисления) по которым наступает ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляют списки работников с указанием индивидуального идентификационного номера в цифровую систему фонда.

Исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников осуществляются местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения или иными юридическими лицами при выплате им дохода.

Исчисление (удержание) и перечисление отчислений и взносов производятся в теңге с учетом округления тиынов в следующем порядке:

  • сумма до 50 тиын округляется до 0 теңге;
  • сумма от 50 тиын округляется до 1 теңге.

На основании данных из цифровой системы Министерства труда и социальной защиты населения Государственная корпорация ежемесячно в течение двух рабочих дней формирует потребность в количестве лиц, освобожденных от уплаты взносов в фонд, на основе их фактической численности по состоянию на день расчета потребности по выплатам пенсий и пособий.

Заявка о потребности в бюджетных средствах в виде взносов государства из республиканского бюджета на ОСМС за лиц, освобожденных от уплаты взносов в фонд, ежемесячно направляется Государственной корпорацией в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения данных из цифровой системы Минтруда.

Кроме того, обновлены формы административной отчетности.

Вместе с тем цифровизированы процедуры возврата ошибочно уплаченных взносов: уточнен порядок подачи электронных заявлений через портал eGov, использования системы Saqtandyrý и автоматического обмена данными между государственными информационными системами.

Кроме того, в новой редакции изложены правила ведения учета потребителей медицинских услуг в системе ОСМС.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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