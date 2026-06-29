В Казахстане запустят пилот по оказанию госуслуг ИИ-агентами
"Реализовать пилотный проект по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT", – говорится в документе.
Также утвержден Алгоритм по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT".
Чат-приложение alem.gpt – мультиагентная платформа, обеспечивающая создание, управление ИИ-агентами для предоставления государственных и бизнес-услуг.
В частности, алгоритм определяет порядок взаимодействия платформы "чат-приложение alem.gpt" с государственными и корпоративными информационными системами при оказании государственных услуг с применением технологий искусственного интеллекта.
Алгоритм распространяется на процессы:
- предоставления государственных услуг пользователям;
- взаимодействия с государственными сервисами через интеграционный слой;
- обработки пользовательских запросов посредством ИИ-агентов;
- обеспечения безопасного обмена данными.
Как работает платформа
Пользователь осуществляет вход в "чат-приложение alem.gpt" через:
- подписание ЭЦП с Egov QR c помощью Egov Mobile/Egov Business.
- раздел Alem.GPT внутри мобильного приложения Egov Mobile.
После авторизации пользователю предоставляется доступ к:
- чату к ИИ-агенту по государственным услугам;
- истории чатов с ИИ-агентами;
- истории получения государственных услуг;
- уведомлениям о получении государственных услуг;
- личный кабинет пользователя.
Пользователь инициирует получение услуги одним из способов:
- посредством диалога с ИИ-агентом в чате;
- с помощью отправки голосовых сообщений.
ИИ-агент:
- анализирует запрос пользователя;
- определяет соответствующую жизненную ситуацию;
- осуществляет запрос необходимых сведений о пользователе через портал Egov.kz, требуемых для предоставления ответа на запрос пользователя;
- предоставляет сгенерированные в уполномоченных государственных органах сведения в электронном виде.
При необходимости ИИ-агент:
- запрашивает дополнительные данные;
- формирует электронные формы ввода;
- инициирует вызовы интеграционных сервисов.
ИИ-агент обрабатывает запросы с учетом:
- контекста диалога;
- языка диалога;
- данных пользователя;
- информации из базы знаний;
- информации от внешних сервисов (Портала Egov.kz, ВШЭП).
При отсутствии необходимых данных:
ИИ-агент выполняет запросы к внешним сервисам (Портала Egov.kz, ВШЭП) либо запрашивает их у пользователя.
По завершении обработки:
- пользователю предоставляется результат услуги;
- результат сохраняется в личном кабинете.
Документ также предусматривает порядок интеграционного взаимодействия и обеспечение безопасности.
Приказ вводится в действие с 7 июля 2026 года и действует до 1 мая 2027 года.