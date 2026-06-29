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Право

В Казахстане запустят пилот по оказанию госуслуг ИИ-агентами

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 14:04 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года запустил пилотный проект по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT".

Чат-приложение alem.gpt – мультиагентная платформа, обеспечивающая создание, управление ИИ-агентами для предоставления государственных и бизнес-услуг.

В частности, алгоритм определяет порядок взаимодействия платформы "чат-приложение alem.gpt" с государственными и корпоративными информационными системами при оказании государственных услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

Алгоритм распространяется на процессы:

  • предоставления государственных услуг пользователям;
  • взаимодействия с государственными сервисами через интеграционный слой;
  • обработки пользовательских запросов посредством ИИ-агентов;
  • обеспечения безопасного обмена данными.

Как работает платформа

Пользователь осуществляет вход в "чат-приложение alem.gpt" через:

  • подписание ЭЦП с Egov QR c помощью Egov Mobile/Egov Business.
  • раздел Alem.GPT внутри мобильного приложения Egov Mobile.

После авторизации пользователю предоставляется доступ к:

  • чату к ИИ-агенту по государственным услугам;
  • истории чатов с ИИ-агентами;
  • истории получения государственных услуг;
  • уведомлениям о получении государственных услуг;
  • личный кабинет пользователя.

Пользователь инициирует получение услуги одним из способов:

  • посредством диалога с ИИ-агентом в чате;
  • с помощью отправки голосовых сообщений.

ИИ-агент:

  • анализирует запрос пользователя;
  • определяет соответствующую жизненную ситуацию;
  • осуществляет запрос необходимых сведений о пользователе через портал Egov.kz, требуемых для предоставления ответа на запрос пользователя;
  • предоставляет сгенерированные в уполномоченных государственных органах сведения в электронном виде.

При необходимости ИИ-агент:

  • запрашивает дополнительные данные;
  • формирует электронные формы ввода;
  • инициирует вызовы интеграционных сервисов.

ИИ-агент обрабатывает запросы с учетом:

  • контекста диалога;
  • языка диалога;
  • данных пользователя;
  • информации из базы знаний;
  • информации от внешних сервисов (Портала Egov.kz, ВШЭП).

При отсутствии необходимых данных:

ИИ-агент выполняет запросы к внешним сервисам (Портала Egov.kz, ВШЭП) либо запрашивает их у пользователя.

По завершении обработки:

  • пользователю предоставляется результат услуги;
  • результат сохраняется в личном кабинете.

Документ также предусматривает порядок интеграционного взаимодействия и обеспечение безопасности.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2026 года и действует до 1 мая 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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