В Казахстане запустят пилот по оказанию госуслуг ИИ-агентами

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года запустил пилотный проект по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм по оказанию государственных услуг через платформу "чат-приложение Alem GPT".

Чат-приложение alem.gpt – мультиагентная платформа, обеспечивающая создание, управление ИИ-агентами для предоставления государственных и бизнес-услуг.

В частности, алгоритм определяет порядок взаимодействия платформы "чат-приложение alem.gpt" с государственными и корпоративными информационными системами при оказании государственных услуг с применением технологий искусственного интеллекта.

Алгоритм распространяется на процессы:

предоставления государственных услуг пользователям;

взаимодействия с государственными сервисами через интеграционный слой;

обработки пользовательских запросов посредством ИИ-агентов;

обеспечения безопасного обмена данными.

Как работает платформа

Пользователь осуществляет вход в "чат-приложение alem.gpt" через:

подписание ЭЦП с Egov QR c помощью Egov Mobile/Egov Business.

раздел Alem.GPT внутри мобильного приложения Egov Mobile.

После авторизации пользователю предоставляется доступ к:

чату к ИИ-агенту по государственным услугам;

истории чатов с ИИ-агентами;

истории получения государственных услуг;

уведомлениям о получении государственных услуг;

личный кабинет пользователя.

Пользователь инициирует получение услуги одним из способов:

посредством диалога с ИИ-агентом в чате;

с помощью отправки голосовых сообщений.

ИИ-агент:

анализирует запрос пользователя;

определяет соответствующую жизненную ситуацию;

осуществляет запрос необходимых сведений о пользователе через портал Egov.kz, требуемых для предоставления ответа на запрос пользователя;

предоставляет сгенерированные в уполномоченных государственных органах сведения в электронном виде.

При необходимости ИИ-агент:

запрашивает дополнительные данные;

формирует электронные формы ввода;

инициирует вызовы интеграционных сервисов.

ИИ-агент обрабатывает запросы с учетом:

контекста диалога;

языка диалога;

данных пользователя;

информации из базы знаний;

информации от внешних сервисов (Портала Egov.kz, ВШЭП).

При отсутствии необходимых данных:

ИИ-агент выполняет запросы к внешним сервисам (Портала Egov.kz, ВШЭП) либо запрашивает их у пользователя.

По завершении обработки:

пользователю предоставляется результат услуги;

результат сохраняется в личном кабинете.

Документ также предусматривает порядок интеграционного взаимодействия и обеспечение безопасности.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2026 года и действует до 1 мая 2027 года.